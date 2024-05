Sectores productivos protestan contra las políticas monetarias y agrícolas en Costa Rica

Diversos sectores productivos de Costa Rica se manifestaron este miércoles en el centro de la capital en contra de las políticas agrícolas y monetarias del Gobierno, en especial por la caída de más del 25 % de la cotización del dólar con respecto a la moneda local, el colón.

Miles de agricultores, exportadores, trabajadores del sector turismo, de la construcción, de transporte, entre otros, marcharon pacíficamente por el centro de San José para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que a juicio de estos sectores, están afectando la competitividad y el empleo.

“El sector productivo tiene más de 20 meses de estar advirtiendo al Banco Central y al Gobierno que esta política cambiaria y monetaria nos está liquidando y que hemos hecho el mayor de los esfuerzos para buscar una salida para un tipo de cambio neutro, equilibrado”, declaró a EFE el secretario general Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Guido Vargas.

La manifestación, que también se enmarco en el Día del Agricultor Costarricense, recorrió el centro de San José con paradas en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, y reunió a miembros de cámaras y sectores que representan a 1,5 millones de empleos.

En la protesta participaron también diputados tanto de derecha como de izquierda, empresarios y sindicalistas, que expresaron su apoyo a los agricultores, a los trabajadores y a las empresas que se están viendo afectadas por la devaluación del dólar.

La situación radica en que la mayoría de los sectores, en especial el exportador y el turístico, reciben sus ingresos en dólares pero tienen sus costos locales en colones.

Desde el 23 de junio de 2022, cuando el dólar estuvo a 698,44 colones, el valor se ha venido cayendo constantemente y en 2024 ha llegado a rozar los 500, lo que supone una variación cercana al 28 %, niveles que no se veían desde el 2014.

La tendencia a la baja se ha mantenido en el 2024, pues el año comenzó con el dólar en 526,88 colones y este 15 de mayo se sitúa en 512,70.

Los trabajadores que reciben sus salarios en dólares han visto afectada su capacidad adquisitiva al trasladar el dinero a colones.

“Cada centavo de deslizamiento en el tipo de cambio del dólar hacia la baja representa entre 50 y 100 colones menos que tienen las empresas para pagar los salarios de 690.000 costarricenses de todo el país, con mayor incidencia en zonas rurales que dependen del sector productivo y amenaza con generar más desempleo”, aseguró el presidente de la Cámara de Exportadores, Víctor Pérez.

Los sectores participantes criticaron en un comunicado “la indiferencia de las autoridades con el sector productivo nacional que genera millones en divisas, empleos y dinamiza la economía”.

El Gobierno y el Banco Central han dicho varias veces que esto se trata de una situación de mercado y que la entidad monetaria interviene en el mercado de divisas cuando lo considera necesario.

El exdiputado, exviceministro de agricultura y dirigente agrícola, Óscar Campos, afirmó que es urgente que el Gobierno brinde una atención especializada al sector exportador y agrícola para “amortiguar el golpe” que supone la devaluación del dólar.

“El ministro de Agricultura es un verdadero fiasco, no sirve. No hay ministro, ni política agrícola, el sector sobrevive porque es fuerte y valiente, no porque haya una estrategia para apoyarlo”, afirmó Campos.