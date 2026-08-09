Solo 2% de panameños cuenta con seguro de desempleo, según estudio

Panamá se consolida como uno de los países con mayor vocación emprendedora en América Latina, pero enfrenta una marcada fragilidad financiera ante la pérdida de ingresos. Un estudio regional de Chubb Seguros, titulado “Seguridad y Protección: lo que los latinoamericanos protegen frente al desempleo”, revela que apenas el 2% de los panameños cuenta con un seguro específico de desempleo, mientras que el 81% carece de cualquier tipo de cobertura.

La investigación, realizada en nueve países de la región, muestra que entre quienes perdieron su fuente de ingresos en los últimos tres años, el 88% no tenía respaldo financiero. Esta situación expone una paradoja: mientras el país se destaca por su dinamismo emprendedor, la falta de protección social convierte al desempleo en una amenaza directa para la estabilidad familiar.

El mercado laboral panameño refleja una dualidad. El 37% de la fuerza laboral trabaja de manera independiente y el 36% en empresas privadas. Dentro del segmento independiente, el espíritu emprendedor es dominante: ocho de cada diez trabajadores han impulsado su propio negocio. Sin embargo, este dinamismo convive con una vulnerabilidad evidente, ya que solo el 11% de quienes perdieron ingresos recientemente contaba con un seguro de respaldo.

Las consecuencias sociales del desempleo en Panamá son inmediatas y preocupantes. El 38% de los encuestados teme no poder cubrir la alimentación de su familia, la cifra más alta de la región. El 25% manifiesta angustia por incumplir pagos de hipoteca o alquiler, y el 15% teme no poder pagar servicios básicos como luz, agua o gas. Además, el 84% de la población expresa inquietud por una posible incapacidad física que les impida generar ingresos temporalmente.

A nivel regional, la situación no es menos compleja. La Organización Internacional del Trabajo advierte que la informalidad laboral supera el 50% en varios países de América Latina, lo que limita el acceso a seguros y protección social. En este contexto, Panamá refleja una tendencia común: un mercado laboral dinámico, pero con escasa cobertura frente a la pérdida de ingresos.

Pese a la baja penetración de seguros, el interés por fortalecer la estabilidad financiera es creciente. El 61% de los panameños encuestados afirma estar dispuesto a contratar un seguro por pérdida de ingresos, lo que abre una oportunidad para ampliar la protección en un país donde el emprendimiento es motor de desarrollo, pero la seguridad económica sigue rezagada.

Mónica Triviño, senior vice President de Accident & Health de Chubb América Latina, resumió el desafío: “El desempleo no es solo perder un ingreso: es la amenaza directa a lo que más importa, la comida en la mesa y las cuentas que no esperan”.