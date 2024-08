Superintendencia de Seguros busca transformar la industria en Panamá

El superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Luis Enrique Bandera, dio a conocer la propuesta que llevará a cabo en su administración para coadyuvar al desarrollo del mercado.

Su plan está basado en tres pilares principales: depuración de la reglamentación, mayor supervisión y mejorariento de la conducta del mercado, todos encaminados a lograr una transformación en la industria.

Depuración reglamentaria: Sobre este primer pilar, Bandera considera que hoy en día “hay demasiados reglamentos que se han ido acumulando”.

Por eso, “hemos empezado por modificar lo que esté a nuestro alcance”, agregó Bandera durante una reunión con la Asociación Panameña de Aseguradores, destacando la importancia de que se puedan aprovechar los avances tecnológicos en la industria.

En este sentido, como primer paso, adelantó que ya han empezado a permitir que los estados financieros de las empresas aseguradoras que se publiquen en los diarios de la localidad se entreguen junto a un código QR para facilitar la manipulación que las personas quieran usar sobre estos documentos, ya sea físicos o digitales.

El superintendente de SSRP insistió en que este proceso es importante porque la ley no toma en cuenta los avances tecnológicos y solo establece la publicación de los estados financieros en diarios de la localidad.

“Hay seis millones de celulares en el país, sin embargo, la circulación de los diarios principales no pasa de 50 mil; y si (los estados financieros) solo les llegan a los suscriptores, entonces, esa cifra baja a 25 o 30 mil. Vamos a dedicarnos en un principio a eso”, subrayó Banderas, en la presentación de los resultados a julio de las compañías agremiadas a la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

Supervisión basada en riesgo: Esta es la segunda propuesta que el nuevo superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá quiere retomar. Es decir, que cada empresa sea supervisada en función a su propio riesgo.

“No es lo mismo una empresa que solo hace fianzas a una empresa que solo hace productos de consumo, entonces, sería algo más justo”, comentó.

Mejorar la reputación de la conducta del mercado: Esta tercera propuesta estaría más enfocada en cómo mejorar la reputación de la conducta del mercado, a través de un gran acuerdo, entre todas las partes involucradas para que, de esta manera, se preserve el prestigio de la industria. Según el superintendente de SSRP, este tipo de acuerdos ya se está implementando en países como España y Chile.

“En Panamá, cada persona hace lo que su compañía determina, en materia de compromisos de pagos, por lo tanto, no hay un acuerdo completo del mercado, cuando lo que la superintendencia busca es que haya un compromiso formal de ambas partes”, señaló.

A juicio de Bandera, un acuerdo de ese tipo mejoraría , por ejemplo, lo que ocurre con los pagos de siniestros de automóvil, puesto que actualmente las personas se comprometen a pagarlo en quince días y terminan haciéndolo en 17 días. Entonces, si hay una queja no hay discusión porque la persona sola se puso la multa porque incumplió su propio compromiso.

El superintendente de Seguros también reconoció que por parte de los corredores de seguro se debe tener el compromiso de explicar bien las coberturas que venden, cómo se cubren y cuándo se cubren.

“Actualmente hay quejas muy comunes o clichés donde las personas siempre dicen: ‘a mí nadie me dijo nada o a mí no me explicaron’, entonces, tenemos que certificar de alguna forma que sí te lo explicaron, que sí lo entendiste, para que en los momentos de reclamaciones sea más fácil solucionar eso. Hacer un acuerdo de mercado es muy amplio y muy ambicioso, pero trabajaremos por mejorar algunos puntos”, enfatizó el superintendente de SSRP.

Bandera, además, reconoció que en Panamá las empresas aseguradoras deben buscar nuevos productos, crecer la base y atacar a la gente que no ha sido atendida hasta el momento, para cubrirlos.

“Hasta el momento, las empresas se están concentrando en la misma gente, las peleas, pero esa no es la idea, sino ampliar la base y lograr que crezca”, concluyó.