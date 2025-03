“La Ley de chips y ciencia es de Estados Unidos [EE.UU.] y ahí tomará algún tiempo, y cualquier decisión que se pueda tomar va a depender del apoyo del Congreso”. Así reaccionó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a las declaraciones que dio el presidente estadounidense, Donald Trump, este martes, sobre la necesidad de deshacerse de la ley y que podría afectar a los siete países, entre esos Panamá, que fueron elegidos por el Departamento de Estado de EE.UU. para establecer una colaboración y reforzar la cadena de valor global de semiconductores a través del Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación (Fondo ITSI).

Según Moltó, el “gobierno se mantiene positivo y en calma sobre la estrategia que el país tiene y que no solo es para un año, sino a largo plazo”.

“Nuestra propuesta va a lo largo y la idea es que esta industria y esta plataforma de negocios sirva para que las empresas se establezcan en el tiempo, no va en apuro, así que definitivamente lo vamos a seguir haciendo de una forma correcta”, comentó el ministro del MICI, durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

En su primer mensaje a la nación en el Congreso de EE.UU. el martes pasado, Trump se refirió a la Ley de chips y ciencia como “algo horrible, horrible”, puesto que establece que el Departamento de Estado de EE.UU. proporcionaría $500 millones ($100 millones por año a lo largo de cinco años a los países participantes, a partir del año fiscal 2023), Fondo ITSI, para expandir la fabricación global de semiconductores y garantizar las cadenas de suministro.

“Damos cientos de miles de millones de dólares y no sirve para nada. Cogen nuestro dinero y no lo gastan. Todo lo que significaba para ellos —no les damos dinero—, todo lo que era importante era que no querían pagar los aranceles, así que vinieron y construyeron, y vienen muchas otras empresas”, alegó Trump.

La Ley de chips y ciencia de EE.UU. es un programa de incentivos para la producción de semiconductores en el país. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones y competir con China en esa industria.

El ministro del MICI explicó que para tener acceso a estos fondos hay una serie de pasos o procedimientos que, incluso, Panamá los ha seguido todos.

Por el momento, dijo, al país solo le hacía falta una evaluación o auditoría que tenía que dar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, que está “casi terminada”.

“De ahí, los fondos como todos sabemos se le dan a las empresas que invierten en estos tres países que son México, Panamá y Costa Rica. Dicho eso, cuando nosotros estemos listos, dependiendo de si la ley está habilitada o no, las empresas podrán acceder a ese beneficio adicional, lo cual no les limita a que dentro de este país o de alguno de los otros puedan establecer sus empresas”, explicó Moltó.

El titular de la cartera de Comercio e Industrias adelantó que precisamente, ayer jueves se reuniría con el secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega, para hablar sobre las últimas actualizaciones de la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.

Recordó que la Ley de chips y ciencia es una iniciativa estratégica para que el Gobierno de EE.UU. pueda occidentalizar el tema de los semiconductores. Sin embargo, aclaró que Panamá no tiene ni el clima ni el personal capacitado para fabricar los conductores. Por lo tanto, hizo hincapié en que con la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores el país se está enfocando en ofrecer lo que mejor sabe hacer, que es: ensamblar, probar y empacar semiconductores, ya que desde aquí cuenta con todo.

Moltó adelantó que incluso ya hay compañías de Sudamérica muy interesadas por los beneficios que le va a ofrecer el régimen de semiconductores, que va a ser similar al de las Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura y el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales, que podría funcionar “como un híbrido entre todas”.

Para un futuro, agregó que el país podría estar entrenando al capital humano, a través de los acuerdos que tiene con la Universidad de Arizona y otras más en Estados Unidos.

“Con entrenar a la gente podremos impulsar la innovación e incursionar en el diseño de las tarjetas también. Eso es posible y ahí vamos a tener mucha oportunidad como país”, manifestó el titular del MICI.

La Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores de Panamá tiene como objetivo lograr la inserción del país en la cadena global de microelectrónica y semiconductores; busca capacitar el talento humano en estas áreas, además de impulsar la investigación y desarrollo vinculados a la fabricación de semiconductores.