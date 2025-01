Tres apagones y un decreto propulsan la energía solar en Cuba

La demanda ahora es muy fuerte, explica por su parte a EFE el ingeniero de otra mipyme, que prefiere mantenerse en el anonimato para no afectar a su empresa: “Hemos pasado de un proyecto al mes a tener siete. Eso sin publicidad; con publicidad no daríamos abasto”, explica.

De acuerdo con varios actores clave del sector, consultados por EFE, la fotovoltaica se ha revelado como un antídoto, a nivel particular y nacional, frente a la crisis energética de Cuba, incapaz de generar la electricidad que precisa por falta de divisas y una infraestructura obsoleta.

Problema estructural

El sector considera además que no se trata de un repunte coyuntural, sino que estima que el interés va a incrementarse de forma sostenible porque el problema es estructural y su solución requeriría una ingente inversión estatal, que el país actualmente no puede afrontar. “La demanda va a crecer. No hay solución al tema electroenergético a corto plazo, así que esto va a tener mayor crecimiento. Y a medida que se conozca más la tecnología, que se vayan instalando más sistemas y la gente vaya viendo sus bondades, habrá mayores crecimientos”, augura Fernández.

El Gobierno isleño también ha dado pasos para aumentar la cuota solar en el mix energético nacional, que ahora apenas alcanza el 9 %, con el apoyo técnico y económico de China.

Actualmente se están completando los primeros pasos de un ambicioso programa que hasta 2031 pretende poner en marcha 100 parques por todo el país, con una potencia instalada de unos 2.000 megavatios.

El interés se extiende también a los hogares con cierto poder adquisitivo. El grupo de Facebook ´Cuba solar´, creado hace tres años, tiene más de 76.000 miembros y unos 4.000 mensajes en el último mes.