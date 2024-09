UE auditará en 2025 los controles que hace Panamá sobre pesca ilegal

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Eduardo Carrasquilla, confirmó que Panamá se prepara para recibir en el segundo trimestre de 2025 una tercera auditoría de la Unión Europea (UE), con respecto al retiro o no de la tarjeta amarilla que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

“Tendremos un periodo de seis a ocho meses para poder prepararnos para la auditoría en 2025. Hemos avanzando. Tenemos ya comunicación. Durante este mes y en noviembre estaremos desarrollando reuniones virtuales donde intercambiaremos información con la UE”, comentó el administrador general de la Arap a este medio.

Carrasquilla recordó que la fecha de la auditoría, más bien, estaba programada para octubre de 2024, sin embargo, en una reunión con la UE lograron un compás de espera para el segundo trimestre de 2025, ya que este bloque económico está muy interesado en que Panamá logre la tarjeta verde.