Más allá de Panama Ports, el futuro de los puertos panameños

El negocio

Pasaron los meses y la transacción no se concretó. El gobierno chino anunció una investigación por prácticas monopolísticas contra la compañía y la discusión elevó las tensiones geopolíticas entre el país asiático y Estados Unidos, que acusa a China de controlar el Canal de Panamá.

La postura de Panamá

El miércoles, el contralor de la República, Anel Flores, realizó una conferencia de prensa dónde anunció la presentación de dos demandas contra el contrato ley aprobado por la Asamblea Nacional y firmado entre el Estado y Panama Ports, una por inconstitucionalidad y otra por nulidad.

Al preguntarle qué efecto tendrían estas demandas en la transacción internacional respondió: “Eso no es un tema que ataña a Panamá. Lo que sí atañe a Panamá es que los puertos son nuestros. Son de la República de Panamá, por ende, de todos los panameños. Y no me parece correcto que hay en otras latitudes otras gentes negociando el futuro sobre los bienes que son de nosotros los panameños.”

¿Qué pasa entonces con el contrato? La decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Pero el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dejado claro que no le ve futuro al contrato ley y que, al igual que con el proyecto minero, busca otro tipo de relación contractual.

“La Corte tiene ahora la decisión en sus manos respecto de lo que ha planteado el señor contralor con mucho fundamento en su tema. Esperaremos ese veredicto”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal el jueves. “Sobre los puertos y la mina, son asociaciones público-privadas. No puedo adelantar mayores detalles. Por la sencilla razón de que es mejor así. Será ampliamente informado el país sobre las decisiones que se vayan tomando, cuando se tomen. Pero no veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panama Ports enmendado o no, ni la creación de un nuevo contrato ley. El Estado tiene facultad en este tipo de temas de establecer asociaciones”, concluyó.