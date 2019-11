Irán insta a la cooperación regional para resolver problemas

El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró el jueves que los problemas regionales deben resolverse mediante la cooperación de los estados de la región. Los estados transregionales no pueden resolver los problemas de la región, "más bien han sido la fuente de problemas", dijo Rouhani en una conferencia internacional de la unidad islámica que comenzó el jueves en la capital de Irán, Teherán.

Estados Unidos "no es amigo del Islam ni de los estados regionales", indicó, y agregó que "siempre han sido fuente de problemas y han traído asesinatos y derramamientos de sangre a nuestra región", según la agencia oficial de noticias IRNA. "He enviado cartas a todos los líderes de la región en las últimas semanas y los he invitado a dejar las diferencias y la enemistad", señaló Rouhani.

El presidente iraní subrayó que su país es amigo de Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y otros pueblos de la región. La 33ª Conferencia Internacional de la Unidad Islámica en Teherán se centrará en la unidad de los musulmanes para la defensa de la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén, es uno de los sitios más sagrados del Islam. El evento de tres días atraerá a 350 eruditos religiosos y figuras políticas de 93 países y regiones.