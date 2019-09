Gobierno de EEUU bloquea revelación “urgente” de denunciante

El gobierno de Donald Trump impidió al Congreso conocer la revelación de un denunciante acerca de una conversación privada entre el presidente y un mandatario extranjero. La denuncia bloqueada es “grave” y “urgente”, dijo el inspector oficial de inteligencia.

Se trata de un enfrentamiento sin precedentes con el Congreso. El gobierno ni siquiera ha permitido al Congreso conocer en qué consisten las revelaciones, pero el inspector general de inteligencia dijo que el asunto implica las responsabilidades “más significativas” de la conducción de inteligencia. Un legislador dijo que la denuncia “se basaba en una serie de acontecimientos”.

Los diarios Washington Post y New York Times informaron el jueves que al menos parte de la denuncia se refiere a Ucrania, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. The Associated Press no ha confirmado esos informes.

El inspector general compareció el jueves a puertas cerradas ante la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, pero por orden del gobierno se negó a revelar a los legisladores el contenido de la denuncia.

El enfrentamiento renueva las inquietudes acerca de si los aliados de Trump protegen al presidente de la inspección, y específicamente si el nuevo director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, colabora con el Departamento de Justicia para proteger al presidente del Congreso.

El mismo Trump, sin entrar en detalles sobre incidente alguno, negó el jueves que “diría algo inapropiado” en una llamada telefónica de esa clase.

El representante demócrata Adam Schiff, que preside la Comisión de Inteligencia, dijo que está dispuesto a acudir a las cortes para tratar de obligar al gobierno a revelar el contenido de la denuncia.

“El inspector general ha dicho que esto no admite demoras”, dijo Schiff, al describir el bloqueo del gobierno como una violación sin precedentes de la ley. “Hay una urgencia aquí que creo que las cortes reconocerán”.

Schiff dijo que no podía confirmar si los informes periodísticos eran exactos porque el gobierno impedía la difusión de la denuncia, pero las cartas del inspector general a la comisión, divulgadas el jueves, decían que era un asunto “urgente” de “abuso grave o flagrante” que los legisladores deben conocer.