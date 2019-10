La Policía reprime manifestación contra el presidente de Honduras

La Policía Nacional de Honduras reprimió este jueves en Tegucigalpa con gas lacrimógeno y cañones de agua a centenares de manifestantes que exigían la salida del poder del presidente del país, Juan Orlando Hernández.

La protesta, a la que convocaron la "Convergencia contra el Continuismo y Organizaciones Populares" y la "Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), salió pasadas las 10.00 horas locales (16.00 GMT) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con los manifestantes coreando consignas contra Hernández.

"Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández), "Fuera narcodictador" y "Juan Orlando Asesino", gritaban entre otras consignas algunos manifestantes, varios de ellos portando banderas de Honduras en azul y blanco y emblemas en rojo y negro del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009.

Los manifestantes montaron varias barricadas con neumáticos a los que les prendieron fuego y piedras para impedir la circulación de vehículos en los bulevares y por donde pasaban y alrededores.

Luego de un recorrido por el Bulevar Fuerzas Armadas, en el extremo oriental de la ciudad, cuando los manifestantes estaban cerca de la Casa Presidencial, se comenzaron a dar enfrentamientos con las fuerzas del orden a las que les lanzaban piedras.

Durante la protesta, individuos con su rostro cubierto quebraron cristales del frente de una farmacia a orillas del bulevar, lanzaron combustible en su interior y le prendieron fuego.

Otra farmacia fue quemada en el Bulevar Centroamérica, cerca de la Universidad Pedagógica después de que salió la manifestación desde ese sector.

Columnas de humo negro se observaban en varios puntos de los dos bulevares en los que se manifestaron los participantes en la protesta, entre los que hubo varios detenidos por la Policía Nacional.

"Yo he venido a la manifestación creyendo en que hay que sacar a Juan Orlando del poder, no soy activista político, soy hondureño y lo que me llevo es una gaseada", dijo a Efe un manifestante con irritación en los ojos y la nariz que pudo entrar corriendo con muchas otras personas a un centro comercial, cuyos negocios en su mayoría cerraron.

Una joven encargada de un puesto de dulces artesanales del mismo centro comercial, que se localiza a unos 400 metros de la Casa Presidencial, frente al Bulevar Fuerzas Armadas, dijo a Efe que apoya "la manifestación contra JOH", pero que no está de acuerdo con la violencia.

"Con esa violencia estamos perdiendo todos, los pequeños negocios pierden mucho dinero porque la gente no viene a comprar", agregó.

Al mismo centro comercial entró un grupo de unas diez personas que acompañaban a un precandidato presidencial del partido Libre, quienes entre ellos lamentaban que la protesta "haya durado poco".

"No importa, aunque solo haya durado unos diez minutos, el dictador sabe que lo vamos a sacar del poder", respondió el político, mientras que otro de sus acompañantes lamentaba "la falta de un verdadero líder" para dirigir las protestas contra el régimen de Juan Orlando Hernández.

El político admitió que faltan líderes en los sectores populares y le dijo a sus acompañantes: "yo mismo, reconozco, que no tengo capacidad de convocatoria. Hagan la lucha ustedes que son jóvenes y líderes".

Luego de que la manifestación en las cercanías de la Casa Presidencial fue disuelta, pequeños grupos de jóvenes continuaron protestando, lanzando piedras y obstaculizando el paso en los bulevares dos bulevares que utilizaron para su marcha, que estuvieron bloqueados durante al menos dos horas.

A raíz de que el pasado día 18 un jurado declaró "culpable" por narcotráfico al exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño, sectores de las principales fuerzas de oposición conformaron una coalición que anunció protestas permanentes hasta que el mandatario salga del poder.

Los suscriptores de la coalición son el expresidente Manuel Zelaya y los excandidatos presidenciales Luis Zelaya, del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, fundador del Partido Anticorrupción, que de hecho ya no existe.