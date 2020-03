Puerto de EEUU se niega a recibir a los buques Zaandam y Rotterdam

Los cruceros Zaadam y Rotterdam que atravesaron este domingo el Canal de Panamá se encuentra buscando destino final tras el rechazo del alcalde de Fort Lauderdale, Estados Unidos, Dean Trantalis de negar el desembarco programado.

"Hasta que la administración Trump me haya informado completamente, y me sienta cómodo con sus planes, no puedo apoyar el acoplamiento de Zaandam en mi comunidad", recalcó Trantalis de acuerdo con el diario Miami Herald.

Estamos "intentando determinar adonde los vamos a llevar", anunció en un video Orlando Ashford, presidente de la compañía Holland America Line, a cargo de los buques que reportaron cuatro muertos y personas con síntomas similares del Covid-19.

El Zaandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo, con unas 1.800 personas a bordo, hacia San Antonio, en la costa central de Chile, pero se vio obligado a alterar su recorrido hacia Panamá ante el cierre de puertos y fronteras decretados por los gobiernos sudamericanos ante la expansión del coronavirus.

Los cruceros Zaadam y Rotterdam transitaron “bajo condiciones extraordinarias y por razones humanitarias” por la esclusa de Agua Clara del Canal de Panamá, explicó la Autoridad del Canal de Panamá a través de un comunicado.

“El Canal de Panamá autorizó al Rotterdam para transitar la ruta acuática bajo el mismo protocolo establecido por el Ministerio de Salud para el Zaandam, permitiendo el paso de un buque después del otro”, aclaró la institución.

El administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, reiteró este lunes que durante el paso de los cruceros por el Canal de Panamá “se cumplieron con todas las normas de seguridad”, dijo durante una videoconferencia con varios medios de comunicación.