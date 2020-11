Sin resultados claros, candidatos ponen a prueba el sistema democrático

El candidato de los demócratas, Joe Biden. EFE

Estados Unidos está muy cerca de conocer quién será el inquilino de la Casa Blanca por los próximos cuatro años. Es muy posible que se aclaren las expectativas el jueves o viernes, en algunos estados en los que aún no se tienen resultados definidos, debido a que no se han terminado de contar los votos que llegaron por correo.

La paciencia y la incertidumbre están retando el sistema democrático de Estados Unidos, en una de las elecciones más trascendentales de ese país.

Hasta ahora, el demócrata Joe Biden ha conseguido 238 votos electorales, y el presidente Donald Trump 213, sin embargo, son necesarios 270 votos electorales para proclamar la victoria.

John Zogby, especialista de trayectoria en encuestas políticas explica ambos escenarios: el presidente Trump necesita ganar cuatro de los cinco siguientes estados: Wisconsin que hasta ahora gana Biden 49,4% a 48,8%; (10); Michigan (16) con tendencia a favor de Biden (50,1% contra 48,2%); Pennsylvania (20) en el que Trump parece llevar la delantera sobre Biden con 4 puntos porcentuales; Carolina del Norte (15) en el que Trump supera a Biden por 1,4% y Georgia (16) que da una ligera ventaja a Trump por 1,2%. En este caso, si Trump se hace de Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, acumularía 264 votos electorales.

Zogby hizo la salvedad de que en Pensilvania el conteo de votos se interrumpió a las 11:00 de la noche del 3 de noviembre y aún hacen falta por contar los votos que llegan por correo incluso, hasta este viernes, siempre y cuando tengan el sello de que fueron enviados el día de las elecciones.

Trump ya adelantó que acudirá a la Corte alegando fraude, se opone a que estas boletas sean contadas, aunque se trate de una decisión del estado. El especialista no ve asidero en la petición de Trump, pues no encuentra qué base legal sostiene el reclamo, considerando que la Constitución se aboca a defender los derechos humanos y en este caso no logra identificar cuáles son los que pueden violarse por contar los votos ciudadanos. Algo que destaca Zogby es que los votos por correo en este estado, favorecerían a Biden.

En el caso del demócrata hay un margen más cómodo para su victoria. Si gana Wisconsin (10); Michigan (16) y Nevada (6) que hasta el 67% de los votos contados beneficia a Biden 49,2% contra 48,6%, alcanzaría los 270 votos electorales requeridos.

Es posible que el jueves se vislumbre un panorama más claro en los resultados, y que los candidatos soliciten un reconteo en ciertos estados.

Lo que está en juego es el sistema democrático de EE.UU., que está siendo retado por muchos flancos. Uno es a través de las demandas ante la Corte Suprema de Justicia, que no exentan a Biden de hacer lo mismo.

Como segundo punto, mantener el orden público hasta que se pronuncien oficialmente los resultados es otro desafío de la democracia estadounidense. Un tercero, se centra en una transición pacífica del poder. La cuarta amenaza es el divisionismo que impera. La polarización, no solo en materia política, sino mediática, ha transformado en enemigos a los que antes se consideraban adversarios.

Este divisionismo se reflejó en los resultados, no solo en la figura presidencial, sino en el senado, lo que anuncia la dificultad que tendrá el vencedor para gobernar el país y sostener las propuestas legislativas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Las buenas noticias para los estadounidenses es que hubo un tsunami de votos, más de 150 millones de personas ejercieron su derecho, y de ellos, 102,7 millones lo hicieron por adelantado, una cifra récord comparada con 2016 cuando se contaron 130 millones de votos.

Autoproclamación y demandas

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, se autoproclamó este miércoles ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, algo que es falso porque el escrutinio aún continúa en esos estados y se espera que al menos en el último se imponga Joe Biden.

Avanzada la tarde de este miércoles, la campaña del actual presidente estadounidense interpuso demandas ante los Tribunales de Reclamaciones en los estados de Pensilvania y Michigan, para tratar de impedir el recuento de los votos.