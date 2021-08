Las inversiones en bitcoines deben registrarse y pagar impuestos

Los beneficios obtenidos en criptomonedas o bitcoines (BTC) deben pagar impuestos y registrarse para evitar que se consideren operaciones de lavado de dinero, según un informe difundido este domingo.

El director general de la firma FIXAT, Fidel Ortiz, aseguró que en 2020 se registró un crecimiento de hasta el 300 % en inversiones en bitcoines y advirtió que aunque no está regulada su operación, se puede incurrir en una omisión fiscal sobre las ganancias.

Las operaciones en moneda virtual deben registrarse ante las autoridades fiscales "para evitar que se consideren operaciones de lavado de dinero", dijo Ortiz.

El rendimiento anual de Bitcoin (BTC) en 2020 con la pandemia de la covid-19 registró altibajos pero sus inversiones fueron más altas a los activos tradicionales como el oro.

En 2020 el BTC creció cerca de 50 %, en contraposición con el 25,6 % del oro, que tuvo un buen año.

Ortiz destacó que el bitcoin es una moneda virtual que aún no es controlada por ningún gobierno o banco y, en el caso de México, no hay ninguna regulación en particular, pero los rendimientos están sujetos al pago de impuestos.

"No importa que el ingreso se obtenga a través de una plataforma digital con servidores en otros países, la obligación de pagar existe y se debe cumplir para no incurrir en ninguna falta u omisión ante el erario", indicó Ortiz en un comunicado.

Agregó que en caso de que el contribuyente omita declarar sus inversiones en BTC, la autoridad detectará una discrepancia fiscal al haber ingresos no declarados y ello puede llevar a sanciones, dependiendo los montos.