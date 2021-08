Miles de puertorriqueños están sin electricidad por problemas de generación

Miles de puertorriqueños sufren cortes del servicio eléctrico a causa de problemas en las plantas de generación en la época del año de mayor demanda en la isla, donde la debilidad del sistema energético continúa como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico.

Luma Energy, compañía responsable de distribución y transmisión del sistema eléctrico de la isla, informó que este martes y hasta finales de la semana los abonados de la empresa experimentarán interrupciones en el servicio en forma de apagones selectivos, debido a que la demanda excederá la generación disponible.

Las interrupciones comenzarán durante las tardes y se prolongarán hasta la medianoche, en un formato rotativo de 2 horas de duración, unos cortes que afectarán a clientes de toda la isla.

El formato de hoy será similar al que ya se llevó a cabo el lunes, cuando miles de abonados sufrieron apagones desde primeras horas de la tarde y hasta cerca de la medianoche.

Luma Energy ya había adelantado el lunes que las interrupciones responden al déficit de generación y que están provocadas porque unidades principales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) -la compañía estatal responsable de la generación- están fuera de servicio por mantenimiento o averías.

Las unidades de generación de la AEE que operan de forma limitada actualmente son Aguirre 1 y 2, Costa Sur 6, Palo Seco 3, Cataño y San Juan 9, lo que implica un déficit de aproximadamente 1.000 megavatios.

PROBLEMAS EN EL MES DE MAYOR DEMANDA

Estos problemas se registran en agosto, uno de los meses más calurosos del calendario puertorriqueño y que, por lo tanto, provoca una demanda muy alta por el uso del aire acondicionado.

La AEE subraya que la demanda de energía eléctrica se encuentra en una de las cifras más altas desde que se cuenta con registros.

El presidente del sindicato con representación en la compañía eléctrica estatal UTIER, Ángel Figueroa, dijo hoy que los apagones y relevos de cargas anunciados por la AEE para esta semana forman parte de una supuesta estrategia diseñada por las autoridades de la isla.

El líder sindical indicó que Luma Energy, los altos intereses en la AEE y el Gobierno que encabeza Pedro Pierluisi se habrían puesto de acuerdo para facilitar una crisis en el sistema y justificar así la privatización de las plantas generatrices.

JUSTIFICAR PRIVATIZACIONES

"Lo que hemos estado viendo con los apagones desde el fin de semana, y que se prevé continúen, está totalmente orquestado. Dejan al país sin luz con tal de justificar la privatización de las plantas generatrices. Esto es un huracán creado por la ineptitud de los mismos que llevaron la AEE al estado al que se encuentra hoy", sostuvo.

"Han creado una crisis, todo es parte de una estrategia donde no asignan el presupuesto, no dan mantenimiento, no tienen inventario accesible para reparar averías de emergencia con el objetivo de tener la excusa perfecta para venderlas", señaló.

Los cortes selectivos se comenzaron ya a sentir en distintos sectores de los municipios de Dorado, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Toa Alta y Manatí, todos cercanos a la capital y parte del área metropolitana, la zona de Puerto Rico más poblaba y donde se concentra la actividad económica de la isla.

A DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN

Luma Energy está a cargo -desde el pasado 1 de junio- del sistema de transmisión y distribución del servicio eléctrico, mientras que la AEE del sistema de generación de energía.

La llegada de Luma Energy a Puerto Rico provocó desde el primer momento un rechazo de los empleados de la AEE, de los que se hizo cargo la empresa tras asumir la gestión de los activos de distribución y transmisión.

La UTIER, incluso, presentó el pasado abril una demanda judicial para que se declare nulo el contrato entre la AEE y LUMA Energy.

El sindicato argumentó que el contrato violaba cuatro leyes locales y una disposición federal, no respetaba los derechos adquiridos de los empleados de la AEE bajo los convenios colectivos y creaba un monopolio privado.

Desde hace años analistas han apuntado que el deficiente servicio prestado por la AEE y los elevados precios constituían un obstáculo para el desarrollo económico de la isla, donde las empresas tienen que afrontar unas elevadas tarifas que lastran sus cuentas y competitividad.