Asesor de Biden visita Latinoamérica para crear plan económico frente a hina

Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, empieza este lunes una gira por Colombia, Ecuador y Panamá para empezar a dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China.

El objetivo de su gira es escuchar ideas para diseñar un proyecto de infraestructuras que Biden quiere lanzar como alternativa al proyecto chino 'One Belt, One Road' (Una ruta, un cinturón), explicó un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica con un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

Biden ya convenció en junio al resto de países miembros del G7 (los siete países más desarrollados) para que lanzaran junto a él la iniciativa, llamada 'Build back better for the world' (Reconstruir mejor para el mundo) y que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

La Casa Blanca está desarrollando todavía esa iniciativa y tiene previsto presentarla “a principios del año que viene”, según el citado funcionario, que pidió el anonimato.

Visita a Panamá

El asesor de Biden visitará el miércoles y jueves Panamá, donde se reunirá con el ministro de Medio Ambiente, Milciades Concepción; el de Inversión Privada, José Rojas; y el de Obras Públicas, Rafael Sabonge; además con las autoridades encargadas del Canal de Panamá, y con empresarios.

Se espera que el futuro plan de EE.UU. movilice capital del sector privado para impulsar proyectos en cuatro ámbitos: el clima, la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la igualdad de género.