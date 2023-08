'La comunicación internacional de China ahora es más urgente que nunca'

Esto se debe a que 'hay algunos medios occidentales sobre todo de Estados Unidos y de Europa que están desprestigiando e incluso demonizando a China con el objetivo de dividir, reprimer y dañar su imagen internacional y frenar su desarrollo y hay un falta de poder de la palabra', aseveró la periodista jefe de CGTN en Español, He Beibei

He Beibei, periodista jefe de CGTN en español. Mirta Rodríguez| La Estrella de Panamá

“Contar historias es una de las formas más antiguas y poderosas de la comunicación, y son lenguajes universales" ; pero “para que ésta sea efectiva, primero debe haber resonancia con las emociones humanas".

Con esa regla básica de la comunicación, la periodista jefa de CGTN en Español, He Beibei, afirmó que los periodistas deben contar bien las historias, pero también deben ir a ver la realidad con sus propios ojos, en este caso para mostrar a una verdadera China al mundo.

Pero, ¿por qué es tan necesaria la comunicación internacional de China hoy en día? La reportera asiática explicó a La Estrella de Panamá que la urgencia se debe a que China ha vivido tiempos difíciles de ataques extremos y de mucha pobreza, y los ha superado, pero ahora enfrenta otra situación: las críticas.

“Ahora estamos recibiendo las críticas regañadas por algunos medios de comunicación occidentales, sobre todo de Estados Unidos y de Europa que están desprestigiando a China e incluso demonizando al país, con el objetivo de dividir, reprimir y dañar su imagen internacional, y hay una falta de poder de la palabra”, aseveró Beibei.

Para esta experimentada periodista lo que ocurre es que “ellos están celosos del desarrollo de China y tienen miedo de que supere a Estados Unidos. Entonces, están haciendo algo para frenar e impedir su desarrollo a nivel internacional”.

Insistió en que el país asiático está entrando en el escenario central a nivel internacional, pero el mundo exterior todavía no lo conoce tanto y por eso es que “la comunicación internacional ahora es más urgente que nunca y nuestra responsabilidad como periodistas es dar a conocer una verdadera China a la comunidad internacional y en este caso a los amigos de América Latina”.

Enfatizó en que “China ha pasado de la periferia al centro de la escena internacional, de un papel secundario a un papel principal y por eso hace mucha falta la presencia de voces en América Latina, así como intercambios con periodistas [como los que ahora están en Beijing] para conocer de cerca con su propia experiencia y con sus propios ojos cómo está evolucionando este gran país”.

Comentó que anteriormente la imagen China fue moldeada por otros, pero ahora están trabajando para crear una imagen por sí mismos y poner la escalera de programas, o sea, el escenario de los temas de comunicación que también han cambiado de “pasivo a activo”.

“Esta es la urgencia de la comunicación internacional que tenemos que hacer y para enfrentar las críticas y medios de comunicación occidentales y para la prosperidad común tenemos unas iniciativas chinas como la comunidad de destinos compartidos para la humanidad y la franja y la ruta, que este año cumple su décimo aniversario”, afirmó Beibei.

En el diálogo, la reportera comentó que China ha vivido tiempos difíciles en los que fue víctima también de los ataques externos en la época temprana, pero ahora es más fuerte, es una potencia y la segunda economía del mundo.

También mencionó que hace unos años el país asiático era un país muy pobre, pero en 2020 [en plena pandemia] el gobierno del Partido Popular de China logró erradicar "por completo" la pobreza. Hemos sacado a cerca de 100 millones de personas de la situación de extrema pobreza, y estamos ya en una sociedad modesta bien acomodada", celebró Beibei. La República Popular China tiene una población de más de 1,400 millones de habitantes y es el país más poblado el mundo. Además es la segunda economía del mundo por volumen del Producto Interno Bruto (PIB).

Como ciudadana asiática, Beibei dijo que “el sueño chino es realizar la revitalización de China, por medio de la modernización del país. La meta para el año 2030 es realizar la modernización, pero nunca decimos que queremos ser el primero [en la economía] a nivel mundial”, aseveró Beibei.

Los grandes inventos chinos

Maravillada por la infraestructura del Canal de Panamá, misma que pudo apreciar en una visita a la nación centroamericana, Beibei también mencionó que la antigua China creó cuatro grandes inventos: el papel, la impresión, la brújula y la pólvora; y ahora ha entrado en una nueva era dando origen a otros cuatro nuevos grandes inventos que son: el tren ligero, las bicicletas compartidas, el código QR y las compras en línea.

No obstante, declaró estar consciente de que “de pronto de China solo se conocían los productos pequeños que se fabrican aquí, sin embargo, ahora son marcas innovadas en China con unas transformaciones magníficas de las infraestructuras también como trenes de alta velocidad, el Internet de 5G, el Código QR, el pago electrónico, etcétera, lo cuales son hechos que reafirman que hay muchas cosas que se pueden conocer sobre China, muchas historias conmovedoras y una cultura brillante”.

Mitos

La reportera China también mencionó que hay muchas cosas que se dicen sobre los chinos que realmente son solo mitos como, por ejemplo, "algunos amigo preguntan si los chinos comen carne de gato o de perro y eso no es verdad; y también dicen que los chinos todos son muy serios y eso tampoco es verdad. También bromeamos, etcétera. La verdad es que los chinos somos modestos en general. A veces hacemos muchas cosas, contribuimos mucho, pero no lo decimos y no lo expresamos bien, creo que eso es algo que ahora podemos hacer".

Programa del CIPCC

Beibei concedió esta entrevista a este diario en el marco de la apertura del programa del Centro Internacional de Comunicación de Prensa de China (CIPCC), donde dictó la conferencia '¿Qué hacemos para que el mundo conozca la verdadera China?' El programa se realiza en el país asiático entre los meses de agosto y noviembre de 2023, con el fin de fortalecer la cooperación práctica entre los medios de comunicación de China y de los países del mundo

Beibei explicó que el programa busca fomentar el intercambio con los periodistas entre países y también les permite conocer las principales ciudades de China [como la capital de Beijing, Shangai y otras] su desarrollo, su evolución, su gente, su cultura y su tradición. "Tenemos mucho que ofrecer y creo que vale la pena venir a China porque se dice que es mejor verla y conocerla con sus propios ojos que escuchar de ella cien veces”, concluyó la periodista china de CGTN en Español, un canal integral de noticias, documentales, programas artísticos, diálogo, telenovelas y otros.