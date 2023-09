'La reelección nos ayuda a desarrollar la economía y a ser fuertes políticamente'

Sukmo Harsono, embajador de la República de Indonesia en Panamá, concurrente para Costa Rica, Nicaragua y Honduras Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“A la hora de votar y elegir al presidente de la República, lo más importante es escoger a quien tiene un programa claro para erradicar la corrupción...”, afirma Sukmo Harsono, embajador de la República de Indonesia en Panamá, concurrente para Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Al igual que Panamá, Indonesia, con más de 270 millones de habitantes, celebrará elecciones presidenciales en 2024 (febrero). Frente al panorama político, el embajador indonesio reseña los aspectos que la población debería tomar en cuenta a la hora de ejercer su voto. Aborda la ruta entre ambos países en cuanto a cooperación comercial y económica, habla de las bondades turísticas de Indonesia, un país del sudeste asiático compuesto de islas, a más de 30 horas de Panamá, y reconoce los atractivos de la cinta costera panameña.

Panamá vive un jolgorio político rumbo a las elecciones generales de mayo 2024. En este orden, ¿qué aspectos considera debe tomar en cuenta el votante al elegir al presidente de la República?

En Indonesia el año que viene vamos a tener elecciones, el 14 de febrero de 2024. Para escoger a un presidente, primero, lo más importante es elegir a alguien que tiene un programa claro de erradicar la corrupción, que ponga mano dura en temas de leyes, que cumpla las leyes sin importar que haya algún tipo de amistad o familiaridad, que no se tenga ese tipo de compasión, sino mano firme. Segundo, una persona que tenga un programa para el bienestar de su pueblo, para erradicar o disminuir la estadísticas de desempleo. Necesitamos presidentes que sepan bien lo que el pueblo necesita, que puedan ayudar a la gente, que tengan programas para desarrollar el país en lo económico, social y político, y por último, un presidente que tenga una relación muy cercana con su pueblo, que no solo esté en su oficina, sino que pueda ir al pueblo, escucharlo y dialogar con él.

Los hechos de corrupción en gobiernos del mundo siguen llenando titulares. ¿Cómo se debe castigar un acto de corrupción comprobado a un político?

La corrupción es un problema de casi todos los países. En indonesia tenemos un problema de corrupción bastante grande. Tenemos una entidad, como una corte, que tiene poder especial para el tema de corrupción. Cada año podemos encontrar algunos políticos o funcionarios que se captan por esta entidad, y algunos son llevados a la cárcel por 20, 25 años o más. Pero falta trabajar mucho más para prevenir los actos de corrupción. En Indonesia tenemos un sistema electrónico de licitación para prevenir la corrupción, pero todavía tenemos que hacer mucho más para erradicar este mal.

Semipresidencial, presidencial y parlamentario, ¿qué sistema de gobierno considera beneficia más al país y al pueblo?

Si hablamos de Indonesia y Panamá tenemos el mismo sistema, el sistema presidencial. La diferencia es que aquí en Panamá el presidente solo tiene cinco años, un periodo, y en Indonesia podemos elegir al presidente por dos periodos, o sea para 10 años. Se puede reelegir. Este sistema de reelegir en Indonesia nos ayuda mucho para estabilizarnos política y económicamente. En mi opinión, el sistema presidencial es más estable porque el parlamento no puede tumbar el gobierno, mientras que en el sistema parlamentario, el parlamento puede hacer algo y tumbar el gobierno. De la experiencia de Indonesia, el sistema de reelegir nos ayuda mucho para desarrollar nuestra economía y ser fuertes políticamente.

¿Qué representa a Indonesia?

La gente siempre nos asocia a la isla Bali. Bali es una provincia de Indonesia, un lugar turístico muy conocido. Indonesia es un archipiélago, tenemos muchas islas. Es el país que tiene la población musulmana más grande del mundo.

¿Cuáles son sus atractivos turísticos?

Tenemos casi 35 provincias. Lugares turísticos de Indonesia hay muchos, pero voy a mencionar tres: Bangka-Belitung es un lugar con islas, bello, la gente va a bucear. Isla de Komodo, muy conocida por el dragón de Komodo, un ícono de Indonesia. Yogyakarta es una provincia muy linda, tiene el templo budista más grande del mundo. Mi país es muy grande, tenemos 270 millones de habitantes, y según los turistas que lo han visitado, es un lugar lindo, de gente amable, con muchos sitios turísticos. Forbes ha nombrado a Indonesia como el lugar más bello del mundo.

Actividades comerciales de Indonesia...

Indonesia, con una población de 270 millones de habitantes, es un mercado muy promedio para Panamá. Invitamos a todos los panameños, a empresas panameñas para ver el mercado de Indonesia. Indonesia tiene muchos productos para ofrecerle al mundo; por ejemplo, para Panamá exportamos productos como muebles, electrodomésticos, electrónicos, exportamos también frutas, a algunas partes del mundo también exportamos carbón. Indonesia también tiene una industria de aviones pequeños, buques, llantas y también repuestos para carros.

¿Cuál es la ruta entre Panamá e Indonesia en cuanto a cooperación comercial y económica?

Hasta el momento no tenemos ningún acuerdo comercial bilateral con Panamá. En el tema de comercio e inversiones, Indonesia ofrece mucho a Panamá para invertir. Tenemos asociaciones en Panamá para invitar a los panameños a conocer los productos exportables de Indonesia y también la oportunidad de inversión. En Indonesia ahora tenemos un proyecto grande para trasladar su capital de Yakarta a la isla de Borneo. También tenemos proyectos de infraestructura, y si alguna empresa de Panamá quiere invertir en el sector del transporte, estamos muy abiertos a eso.

¿Qué sobresale de Panamá en el extranjero?

A Panamá en Indonesia lo conocemos desde muy chicos, desde que estamos en primaria, pero no sabemos tanto. Si hablamos de Panamá siempre lo asociamos al Canal. Hay muchas áreas donde tenemos que trabajar para explorar y para que la gente en Panamá conozca más de Indonesia, y los indonesios de Panamá. Tenemos que promover actividades culturales, tenemos que trabajar juntos en el sector de turismo, por ejemplo, porque Panamá es muy conocido por el sector del Casco Viejo, pero allá en Indonesia nadie sabe del Casco Viejo de Panamá, que es tan lindo.

¿Qué es lo que más le llama la atención del país?

La primera vez que llegué a Panamá lo que me llamó mucho la atención fue la cinta costera. Es muy bonita, limpia, un lugar para pasear, hacer ejercicios, es un sitio muy bonito. Nosotros queremos aprender de Panamá, cómo puede establecer ese lugar tan lindo en el centro de la ciudad, cerca de las playas, de las calles principales, es muy lindo.

Y de los panameños...

Pienso que hay mucha similitud entre panameños e indonesios. Si hablamos físicamente, tenemos la piel morena, somos muy amables; en Indonesia es igual que acá, siempre nos saludamos. En la cultura también hay similitudes, hay muchos panameños que viven en el interior. Igual en Indonesia, no todos viven en la capital.

Hablemos de Sukmo Harsono. ¿Cómo se describe?

Soy muy trabajador, me gusta el tema de la política y los negocios. Soy muy empático, cuando alguien se siente mal, también me siento... me gusta tener amigos.

Debilidades y virtudes...

Una de mis debilidades es que soy muy emocional. Dependiendo del ambiente o situación, así mismo puedo estar yo. Si alguien está muy triste, igual yo estoy triste... Me gusta la sinceridad. No es muy fácil hablar de uno mismo.

¿Qué le falta por hacer?

Como embajador tenemos muchas tareas en Panamá para que los gobiernos panameño e indonesio puedan incrementar y fortalecer sus relaciones bilaterales. Panamá es un país muy importante para Indonesia, pero tenemos un reto que es la distancia, muy larga entre ambos países. Panamá tiene que utilizar Indonesia como mercado de sus productos, pero, por otra parte, Indonesia también puede utilizar a Panamá como hub. Panamá tiene la Zona Libre de Colón donde las empresas de Indonesia pueden entrar con sus productos y usar la zona libre con facilidad por ser el hub de la región. En tema de política, indonesia y Panamá ya tienen una relación establecida, pero falta más contacto entre personas. Como mencioné anteriormente, muchas personas no conocen en Indonesia a Panamá y su potencialidad. Si vemos, Panamá tiene lugares y playas muy lindas: Bocas del Toro, las montañas en Chiriquí son atractivos que tienen y que no conocen los indonesios.