Alemania mira a Rusia para paliar tensiones en Irán y el conflicto en Libia

Alemania, consciente de la influencia de Rusia en el tablero geopolítico y especialmente en Oriente Medio, mira a Moscú para tratar de disminuir con su ayuda la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, además de intentar poner fin a la guerra en Libia.

La canciller alemana, Angela Merkel, viajó hoy junto al ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, a Moscú para reunirse durante tres horas y media con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien abordó la situación en Siria, Irán, Libia y Ucrania, además del tránsito de gas ruso a Europa y el polémico gasoducto Nord Stream 2.

Mientras que su ministro se entrevistaba con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Merkel lo hacía en el Kremlin con Putin, que desempeña un papel esencial en el conflicto sirio y ucraniano y ejerce además una importante influencia sobre Irán y el mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte de Libia y que domina gran parte del país.

"Esperamos que nuestros esfuerzos conjuntos, nuestros pasos comunes (...) puedan prevenir un desarrollo desfavorable de acontecimientos" en Oriente Medio, dijo el mandatario ruso junto a Merkel, en una rueda de prensa al término de sus conversaciones.

RUSIA ALERTA DE CATÁSTROFE EN CASO DE ESCALADA MILITAR

Putin expresó así su esperanza en que, a raíz del aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, no se lleven a cabo operaciones militares de gran alcance en la región porque, alertó, eso sería una "catástrofe".

"Espero que no lleguemos a conflictos militares a gran escala. Vemos que hay una guerra allí, un conflicto de baja intensidad como lo llamamos, pero se trata de operaciones militares que matan a gente. Eso es un hecho", indicó.

El presidente de Rusia se refirió, sin mencionarlo, al asesinato por parte de Estados Unidos en Bagdad del general Qasem Soleimaní, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

En represalia, Irán atacó con misiles bases aéreas en Irak que albergan tropas estadounidenses y, en medio de estas tensiones, derribó por "un error humano" un avión ucraniano con 176 personas a bordo, al confundirlo con un misil de crucero.

"Si ocurriese (una acción militar a gran escala), sería una catástrofe, no solo para Oriente Medio, sino para el mundo en general", advirtió Putin.

Merkel, por su parte, consideró que el reconocimiento este sábado por las autoridades iraníes del derribo del Boeing 737 el pasado miércoles en Teherán es un paso importante, pero pidió que se investigue plenamente lo ocurrido y se aborden las consecuencias.

ALEMANIA Y RUSIA QUIEREN SALVAR EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN

Pese a que el Gobierno iraní anunció recientemente que deja de cumplir en la práctica las limitaciones impuestas por el acuerdo nuclear alcanzado en 2015, el cual fue abandonado por EE.UU. en 2018, Alemania y Rusia insistieron hoy en la necesitad de salvar el pacto junto a los restantes firmantes del mismo (China, Francia y el Reino Unido) como medio para rebajar las tensiones en la región.

"Alemania está convencida de que Irán no debe acceder a armas nucleares y, por ello, emplearemos todas las herramientas diplomáticas para mantener vivo este acuerdo, que por supuesto no es ideal", afirmó la canciller, una declaración de intenciones que fue secundada por Putin, quien no obstante reprochó a los socios europeos que no cumplieran con su parte del trato.

"Es necesario que el INSTEX se ponga por fin en marcha", insistió en referencia al mecanismo europeo de pagos diseñado para que las empresas de la Unión Europea (UE) puedan esquivar los perjuicios derivados de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán.

ALTO EL FUEGO EN LIBIA Y CONFERENCIA EN BERLÍN

El otro gran tema de la reunión entre los dos líderes fue el conflicto armado en Libia.

"Espero que en pocas horas hoy, tal y como pedí junto al presidente de Turquía, (Recep Tayyip Erdogan), las partes enfrentadas en Libia cesen el fuego y las hostilidades", afirmó Putin.

"Después nos gustaría mantener consultas adicionales con ellos", añadió el mandatario ruso, quien apoyó la iniciativa de Alemania de organizar una conferencia en Berlín sobre Libia bajo los auspicios de la ONU.

En su opinión, "esto sería un muy buen paso en la dirección adecuada a fin de prevenir un desarrollo negativo. Podríamos iniciar gradualmente una resolución pacífica (al conflicto) en Libia por la vía política".

Merkel dijo que espera que los esfuerzos de Rusia y Turquía para solucionar el conflicto en Libia prosperen.

El mariscal Hafter, que cuenta con el apoyo de Moscú, declinó sin embargo este viernes un alto el fuego en Libia y anunció la continuación de sus operaciones militares contra las fuerzas rivales leales al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), dirigido por Fayez al Serraj, reconocido por la ONU y por la mayoría de países, incluido Turquía.

Ankara y varios medios internacionales acusan a Rusia de haber enviado a mercenarios a Libia para apoyar a Hafter.

"Si hay ciudadanos rusos allí, no representan los intereses del Estado ruso y no reciben dinero del Estado ruso", recalcó a respecto Putin.