'Quiero morir', el deseo de un menor víctima de 'bullying'

Yarraka Bayles, madre australiana, publicó en su Facebook un video junto con fotos de su hijo Quaden (9 años), quien suplicaba morir tras recogerlo de su colegio en Brisbane. El menor, quien aparece con lágrimas y gestos violentos hacia sí mismo, ha sufrido de acoso escolar desde que tiene memoria.

"Acabo de recoger a mi hijo de la escuela y he presenciado un episodio de bullying. Llamé al director pero quiero que la gente sepa —los padres, los educadores, los maestros— que estos son los efectos del bullying, esto es lo que hace", dice Bayles mientras muestra a su pequeño llorando en el asiento del auto.

El menor decía entre lágrimas: "Quiero morir, mátame, que alguien me mate ahora mismo". Quaden ha sufrido de acoso en el colegio múltiples veces, llegando al extremo de intentar suicidarse por primera vez a los 6 años, según cuenta su madre.

Quaden nació con acondroplasia, la forma más común de enanismo, lo que ha sido objeto de violencia y maltrato por parte de otros menores. En una entrevista con el medio australianiano SBS, Bayles afirmó: "Nadie conoce las batallas que enfrentamos en privado. Por lo general, comparto todos los aspectos positivos más importantes, pero estas cosas deben abordarse para salvar la vida de nuestros bebés".

En su testimonio, Bayles indicó que, al llegar al colegio, otros niños "le estaban dando palmadas en la cabeza como si fuera un perro" y hacían "referencias hirientes a su estatura". La madre australiana publicó el video el pasado martes, y hoy cuenta con más de 19 millones de visualizaciones, con lo que espera "dar un mensaje de conciencia acerca de los efectos negativos que tiene el acoso" en los hijos.

El actor Hugh Jackman envió un video de apoyo al pequeño a través de redes sociales, diciendo que "siempre será su amigo" y que "es más fuerte de lo que piensa"; asimismo, mandó un mensaje a los aocsadores de Quaden, diciendo: "El bullying no es algo bueno, punto. La vida es lo suficientemente difícil, todos pasamos por diferentes situaciones y no saben por lo que puedan pasar otros, así que siempre sean amables".

De igual manera, el actor de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, envió su propio video a Quaden en Twitter, indicando: "Lo que quiero que sepas es que tienes amigos, yo incluido. Soy tu amigo. Aún no me has conocido, pero veremos si podemos cambiar eso. Tal vez tu madre pueda enviarme mensajes".

"Tienes un montón de amigos aquí, en el mundo que aún no has conocido. Estamos aquí, te respaldamos. Necesitas saber eso. Se pondrá mejor", agregó Morgan.

Bayles aseguró que ha mantenido conversaciones con la junta directiva de la Brisbane State School (el colegio donde asistía Quaden) acerca de la implementación de inducciones escolares anti-acoso o incluso talleres para crear conciencia sobre los niños que viven con discapacidad.

"Eso resolvería muchos de los problemas, ya he hablado sobre esto en la escuela, protegería a los otros niños con discapacidades y los ayudaría a sentirse seguros. Incluso si toda su clase hace algo, un maestro lee un libro, por ejemplo, hay tantas cosas que podemos hacer. Debería ser parte del plan de estudios por ahora", exhortó.