Estatuas y monumentos son removidos tras protestas antirracistas

Tras más de dos semanas del auge de las protestas antirracistas en Estados Unidos —disparadas por la muerte del afroamericano George Floyd y otras víctimas de brutalidad policial—, los activistas por los derechos de los afrodescendientes han dado un paso más al exigir que las estatuas y monumentos en honor a personalidades históricas con contextos "racistas" sean removidas en diversas ciudades.

El 4 de junio el gobernador de Virginia (EE.UU.), Ralph Northam, anunció que la estatura confederada más grande de Richmond será retirada, junto con muchas otras en honor a la Confederación, que serán derribadas en otras ciudades en vista de las protestas en contra de la desigualdad racial e injusticia, según indicó la revista Time.

Aunque para algunos las estatuas representan herencia histórica, para muchos otros son un símbolo del racismo del pasado y presente de la nación norteamericana. En Birmingham, Alabama, el Monumento a los Soldados y Marineros de la Confederación en Linn Park fue mandado a retirar por el alcalde Randall Woodfin. La estructura de granito de 52 pies de altura, que ha estado allí durante 115 años fue removida con una grúa.

Este acto llevó a que el estado de Alabama presentara una demanda contra Woodfin con una multa de $25 mil que serían enviados al Fondo de Preservación Histórica. "Es importante tener en cuenta que la ciudad de Birmingham ni siquiera era una ciudad durante la Guerra Civil", dijo el alcalde a Fox News. "No tenemos tiempo para preocuparnos por algo que no funciona para nuestra ciudad y relega a los negros a la propiedad y esclavitud. Es importante que eliminemos esto y avancemos", agregó.

Otras dos estatuas —incluidas la del cofundador de la ciudad, Charles Linn, quien fue un capitán de la Marina Confederada y la de Thomas Jefferson en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson— fueron vandalizadas y retiradas en la ciudad por las multitudes que se encontraban en protestas. Woodfin hizo un llamado de atenci´ón a los ciudadanos y pidió que "dejen de destruir su propia ciudad".

Una estatua yace en el suelo tras vandalismo por parte de los protestantes en Alabama. EFE

De igual manera, las ciudades de Louisville, Kentucky; Jacksonville, Florida y Alexandria en Virginia se han visto cubiertos por las exigencias de sus pobladores en eliminar estatuas y monumentos que preserven la historia de la supremacía blanca del país. "No se trata solo de que las estatuas representen la supremacía blanca, sino que el propósito de construir las estatuas fue la perpetuación de la supremacía blanca", dijo a Time, James Grossman, director ejecutivo de la American Historical Association. "Es por eso que los pusieron en primer lugar; para afirmar la centralidad de la supremacía blanca en la cultura del sur".

Símbolos de la Confederación y la supremacía blanca han comenzado a eliminarse. El Cuerpo de Marines de EEUU anunció una prohibición de todas las imágenes de la bandera confederada el pasado viernes, mientras que el pasado jueves se retiró una estatua de un Ranger de Texas en el Aeropuerto Dallas Love Field, después de ser examinada con el contexto histórico racista que representaba. En Reino Unido, durante el fin de semana, los manifestantes derribaron una estatua de un conocido comerciante de esclavos, como recopiló Time.

El pasado martes por la noche, los manifestantes derribaron una estatua de Cristóbal Colón en Richmond, la prendieron fuego y la arrojaron a un lago. Los manifestantes dejaron un mensaje que decía "Colón representa el genocidio". De esta forma, los activistas ingleses formaron una página web oficial llamada 'Topple the Racists' ('Derribar a los racistas') en la cual compilaron más de 60 propuestas de eliminación de monumentos.

"En Gran Bretaña hemos guardado todo, independientemente de si lo aprobamos", dijo el Dr. Philip Ward-Jackson, historiador de la escultura pública y ex bibliotecario de Conway en el Instituto Courtauld, a The Guardian, "las cosas han sido removidas de vez en cuando, pero en general era porque estaban en tan mal estado que no podían permanecer".

Una de las estatuas de Robert Peel en Reino Unido. Shutterstock

La campaña 'Rhodes Must Fall' ('Rhodes Debe Caer') iniciada en 2016 para eliminar estatuas racistas, fue reavivada durante las protestas antirracistas en Reino Unido para remover la estatua de Cecil Rhodes ubicada en el Oriel College, en Oxford, según informó el diario inglés. Rhodes fue un destacado empresario y político colonial, además de ser el cofundador de la compañía minera de cervezas y creer firmemente en la superioridad de los ingleses sobre otras naciones.

Otras figuras históricas que poseen monumentos en su honor —y se encuentran en debate de retiro por ser símbolos de racismo e injusticia racial—, se encuentra el explorador la era Isabelina, Sir Francis Drake, tiene su estatua ubicada en Travistock y Plymouth, que también está bajo revisión para ser removida dada la historia de Drake como traficante de esclavos. A este se le une Robert Clive, el primer gobernador británico en Bengal, quien fue inmortalizado como responsable de una hambruna masiva en dicho país, lo que causó la muerte de más de 10 millones de pobladores y recibir una fortuna de cobros de impuestos. Su estatua se encuentra en Shrewsbury y Londres.

Quizás el monumento más importante en la lista sea el de Robert Peel, considerado como el padre fundador de la policía moderna en Reino Unido y quien mantiene estatuas ubicadas en Manchester, Birmingham, Leeds, Bradford, Tamworth, Preston, Bury y Glasgow. El rotativo inglés anotó que la organización Topple the Racists argumentó el retiro de las estatuas por la raz´ón de que "creó el concepto moderno de vigilancia policial, que se ha dirigido desproporcionadamente a las minorías pobres y étnicas en todo el mundo durante siglos".

El retiro que lo inició todo fue el de la estatua de Edward Colston en Bristol, Reino Unido, que fue vandalizado por multitudes de manifestantes, quienes la derribaron y bailaron sobre ella antes de rodarla por la calle hacia el paseo marítimo, donde la empujaron hacía el río, según indicó The New York Times. Pese a que el alcalde de la ciudad, Marvin Rees, lamentó la manera en la que fue retirada, no lloró el contexto que simbolizaba aquel monumento: Colston fue un traficante de esclavos negros transportando al menos 80 mil personas de África occidental al Caribe. Casi 20,000 de ellos murieron en los viajes.