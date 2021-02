Irán espera que EEUU actúe primero con el levantamiento 'efectivo' de las sanciones

Irán afirmó este lunes que Estados Unidos "no puede regresar con una sola firma" al acuerdo nuclear de 2015, sino que debe compensar primero los daños causados por la Administración anterior y eliminar de modo "efectivo" las sanciones.

"Estamos esperando la acción de EE.UU., es decir, el levantamiento efectivo de las sanciones", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh, en su rueda de prensa semanal.

Jatibzadeh explicó que para Irán este levantamiento efectivo significa "la eliminación de todas las sanciones impuestas con arrogancia después de que (Donald) Trump asumió el cargo" y que Irán pueda observar "los efectos" de este cambio.

El acuerdo nuclear, firmado entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) limita el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones internacionales.

EE.UU. se retiró, sin embargo, del pacto en 2018, durante la anterior Administración de Trump, e impuso sanciones a Irán, que en represalia comenzó a incumplir sus compromisos y empezó este año a enriquecer uranio a una pureza del 20 %, cuando el acuerdo solo permite un nivel del 3,67 %.

Con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca se han creado ciertas esperanzas debido a su intención declarada de volver al acuerdo, aunque Washington supedita por ahora su regreso a que Irán cumpla primero de nuevo sus compromisos.

Este es el punto de discordia ya que, como reiteró hoy Jatibzadeh, el primero que debe dar un paso es EE.UU.debido a que fue el que se retiró del acuerdo, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés.

"No pueden regresar con una sola firma. El gobierno de Biden debe compensar las malas acciones del gobierno anterior. No nos importan ni las declaraciones positivas, ni negativas, ni ambiguas, la acción de Biden es la base de nuestra acción proporcionada", subrayó el portavoz.

"Hasta que no se implemente de modo completo y sin condiciones previas el acuerdo nuclear y no se eliminen las sanciones, EE.UU. será considerado un violador de sus obligaciones en virtud del JCPOA y la resolución 2231", añadió.

Para llegar a un entendimiento y que EE.UU. regrese al acuerdo nuclear, Jatibzadeh insistió en que no son necesarias las negociaciones bilaterales.

"Hemos dejado muy claro que unas negociaciones bilaterales con EE.UU. no son necesarias y no las tendremos sobre este tema. EE.UU. debe regresar a sus compromisos y para ello no necesita ningún diálogo", apostilló.

Jatibzadeh asimismo recomendó a la administración de Biden, que asumió el cargo el 20 de enero, que aprenda la lección del fracaso de la política de "máxima presión" de Trump y opte por la diplomacia.