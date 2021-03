Exigen a juez de EEUU disculpa por usar frase 'virus de China'

Varios grupos jurídicos han exigido que un juez de Ohio se disculpe por haber usado el término "virus de China" en una columna publicada en el boletín de un colegio de abogados local, informaron medios locales.

El juez de la corte de causas comunes del condado de Lake, John P. O'Donnell, utilizó el término "virus de China" tres veces en su artículo publicado en Lake Legal Views al relatar cómo cumplió sus funciones durante la pandemia de covid-19.

El Colegio de Abogados del Condado de Lake distribuyó la edición a sus miembros el miércoles pasado, lo que rápidamente encendió una tormenta de fuego en la comunidad jurídica.

Líderes de la Asociación de Abogados Asiático-Americana de Ohio, la Liga Antidifamación y la Asociación de Abogados Norman S. Minor, entre otros, condenaron el uso del término por parte de O'Donnell.

La elección de palabras de O'Donnell tenía "connotaciones discriminatorias y xenófobas asociadas", dijo el viernes el Colegio de Abogados Asiático Americano de Ohio en un comunicado.

"Nuestra organización, y la comunidad en general, está profundamente preocupada por el uso de un lenguaje tan discriminatorio y racialmente cargado por parte de un miembro del poder judicial, en particular en un momento en que los estereotipos asociados con este lenguaje han llevado a un aumento documentado de prejuicio antiasiático y a ataques racistas", dice el comunicado.

James Pasch, director regional del capítulo de la Liga Antidifamación que abarca a Ohio, dijo que alguien de la estatura de O'Donnell en la comunidad que usa este tipo de lenguaje alimenta el racismo y la xenofobia que los asiáticos han enfrentado desde que comenzó la pandemia.

"No hay lugar para el racismo en Ohio, y ciertamente no hay lugar para él en los tribunales", dijo Pasch. "Durante tiempos difíciles, corresponde a los líderes de nuestra comunidad elevar a los que están siendo atacados, no contribuir a causar más daño y alimentar las teorías de la conspiración".

Ciera Colon, presidenta del Colegio de Abogados Norman S. Minor, dijo que planea presentar querellas ante el consejo disciplinario del estado para buscar posibles sanciones contra O'Donnell por comentarios que calificó de "racistas, estigmatizantes y discriminatorios".

La Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Ohio también emitió un comunicado el sábado en el que condenó el uso del término por parte de O'Donnell.

"Los tribunales deben ser un ejemplo de honor e integridad en el que todos los que se presenten ante ellos deben esperar con confianza que serán tratados con justicia. Un lenguaje tan manifiesto e imprudente envía el mensaje exactamente opuesto", dice el texto.

"Teniendo en cuenta los sentimientos claros y públicos del juez O'Donnell, es casi imposible pensar que un asiático-estadounidense, cualquier persona de color u otra minoría pueda caminar en su sala de audiencias creyendo que se le otorgará un trato tan justo", agrega.

El uso de la frase "virus de China" ha provocado un aumento de la discriminación contra los estadounidenses de origen asiático, según un estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley.

Los prejuicios raciales contra los estadounidenses de origen asiático habían disminuido lentamente en Estados Unidos desde 2007, pero la tendencia se revirtió a principios de 2020 tras el aumento del lenguaje estigmatizador publicado por medios de comunicación.