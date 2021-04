Primera embarcación auxiliar de China con función rompehielos probada en el agua

Una embarcación auxiliar de navegación marítima con función de romper hielo, la primera de su tipo en China, fue puesta a prueba en el agua hoy jueves en Wuhan, capital de la provincia central china de Hubei.

Haixun 156, o Patrulla Marítima 156, tiene un desplazamiento de 2.400 toneladas con una longitud de 74,9 metros y una anchura de 14,3 metros, según el constructor del buque Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., asociado de China State Shipbuilding Corporation Ltd.

La embarcación eléctrica es capaz de romper hielo de 0,5 metros de espesor a una velocidad de 5 nudos.

Está diseñada para instalar, retirar, intercambiar y mantener instalaciones de ayuda para la navegación en puertos helados y en rutas de navegación en el norte de China, donde a menudo ocurren accidentes en el hielo marino.

La construcción naval comenzó en abril de 2019, y el barco entrará en servicio para el Centro de Servicio de Navegación Norte, con sede en Tianjin, en septiembre de este año.