El 'hongo negro': una nueva ola que afecta a la India

El uso de esteroides en fármacos para tratar la covid-19 da terreno fértil al 'hono negro'. EFE

A inicios de la semana pasada, la población de India recibió una mala noticia: una enfermedad infecciosa llamada mucormicosis, pero conocida como 'hongo negro' afectó a más de 9 mil personas en cientos de hospitales. Los infectados han sido detectados como personas que habían sufrido de la covid-19 y estaban en etapa de recuperación. Lo más grave de la nueva enfermedad es su tasa de mortalidad –de 50% a 80% en quienes la padecen–, como destacó el medio británico BBC.

Hasta el momento se ha detectado una mayor inclinación de infección en los pacientes que padecen de diabetes y se encuentran en recuperación de la covid-19, ya que según especialistas “hay similitudes en relación con los esteroides” utilizados para tratar la enfermedad, y los diabéticos tienen una mayor capacidad de contraer la mucormicosis. Esta infección es causada por el hongo mucor, que es parte de la familia mucoraceae que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas, el estiércol, y las frutas y verduras en descomposición.

En al menos 29 regiones indias, siendo las últimas registradas Jammu y Cachemira el pasado 24 de mayo, han elevado a la categoría de epidemia la mucormicosis, por lo que las autoridades han ordenado que se reporten los casos sospechosos y confirmados al departamento de salud, al tiempo que prohibieron la transmisión de información sobre cómo tratar la mucormicosis sin permiso previo de las autoridades sanitarias, según indicó la agencia internacional EFE.

El peligro de esta enfermedad es su rápido contagio a través “del suelo y el aire e incluso en la nariz y la mucosidad de las personas sanas”, explicó a la BBC el doctor Akshay Nair, cirujano ocular de Bombay, India. Asimismo, el hongo afecta los senos nasales, el cerebro y los pulmones, y puede ser “potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas”, tales como pacientes con cáncer o que padecen VIH/sida.

Pese a que no es de carácter transmisible como el coronavirus, “el 90% o 95% de los pacientes infectados por mucormicosis son diabéticos o toman esteroides. Esta infección casi no se ha detectado entre aquellos que ni son diabéticos ni toman esteroides”, según indicó a EFE el doctor Randeep Singh Guleria, director del hospital público AIIMS de Nueva Delhi. Por su parte, el principal neumólogo de Jammu y Cachemira, Naveed Nazir Shah, señaló a EFE que no se trata de “una nueva enfermedad”, y por el momento la única víctima fallecida por esta infección fue una persona de 40 años que se había recuperado de la covid-19.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud indio ha registrado más de 9 mil personas infectadas con el 'hongo negro' en el país de unas 1,366 miles de millones de personas. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), se han registrado al menos 90 muertos debido a la infección en India.

En medio de la segunda ola de covid-19 en el país asiático, los hospitales se hallaban saturados por semanas y con bajas de suministro de oxígeno y fármacos para tratar a los pacientes con covid-19, lo que empujó a los médicos a utilizar esteroides para reducir el impacto del virus en los pulmones, pero este a su vez aumenta los niveles de azúcar en la sangre, lo que “añade leña al fuego” en pacientes diabéticos y con coronavirus. Asimismo, los doctores que tratan esta enfermedad enfatizaron que los síntomas se presentan entre 12 y 18 días después de que el paciente se haya recuperado de la covid-19, según recopiló BBC.

Su sintomatología presenta picor en los ojos y/o nariz, dolor de cabeza, fiebre, vómito con sangre y dificultad para respirar, además de alterar el estado mental de los pacientes que lo contraen.

Los médicos extirpan el ojo para evitar la propagación de la infección al cerebro.

Llegada a Latinoamérica

El pasado 27 de mayo se detectó al primer paciente que contrajo la mucormicosis en América Latina: un hombre menor de 50 años que había sido atendido en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, en Uruguay, por el infectólogo Henry Albornoz.

Este indicó al diario El Comercio que el hombre presentaba diabetes y que “diez días posteriores a la infección con el SARS-CoV-2 empezó a presentar necrosis (muerte del tejido) en la zona de las mucosas”, lo que es un indicativo del hongo y la razón por la que recibe su nombre. En una prueba de laboratorio realizada al hombre, se confirmó que había sido infectado con mucormicosis.

Se desconoce si este ha sido el primer caso de 'hongo negro' en Uruguay ya que la enfermedad no se señala como “exclusiva”, sino que depende de condiciones previas en el cuerpo humano. Personas que presenten un sistema inmunodeprimido, hayan padecido el coronavirus, sufran de algún tipo de cáncer o se hayan realizado un trasplante de órgano, serán “tierra fértil” para esta infección, según señaló Albornoz.

Aparte del hombre tratado por Albornoz, se ha iniciado la investigación en otro caso, el cual se encuentra en un centro de tratamiento intensivo (CTI) de Montevideo. Se desconoce si este es el primer caso de hongo negro en un recuperado de covid-19 en el país, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que el pasado miércoles se diagnosticaron 4,586 casos nuevos de covid-19, la cifra más alta de casos positivos desde que comenzó la pandemia.

Al menos 90 personas han fallecido la última semana en India por esta infección.

Actualmente, Uruguay ha registrado más de 276 mil afectados por el SARS-CoV-2 en el país. Todos sus departamentos presentaron aumento en casos positivos, según cifras del Sinae recopiladas por el medio La Diaria: 2 mil 120 son de Montevideo, 685 de Canelones, 266 de Salto, 253 de Tacuarembó, 221 de Maldonado, 168 de San José, 158 de Paysandú, 123 de Colonia, 120 de Artigas, 92 de Florida, 88 de Soriano, 63 de Cerro Largo, 49 de Lavalleja, 45 de Rocha, 40 de Río Negro, 37 de Durazno, 32 de Rivera, 18 de Treinta y Tres; y 8 de Flores.

Esto ha causado que el país sudamericano se posicione como tercero a nivel mundial en cantidad de casos por cada 100 mil habitantes, según el Índice de Harvard. Es decir, en Uruguay se registran 25 nuevos casos activos de covid-19 por cada 100 mil habitantes (nivel rojo), para un total de 102,7 casos nuevos cada 100,000 habitantes en la última semana, como indicó La Diaria. En el mundo solo 17 países están en nivel rojo, entre ellos Argentina, Paraguay, Colombia, Chile y Brasil.

Consecuencias

Tal como indicó Albornoz a CNN: “Lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa la covid-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”. Esto quiere decir que al subir los casos activos de coronavirus, la población queda debilitada y propensa a contraer este hongo de no seguir una guía de higiene adecuada.

Dentro de la sintomatología de la enfermedad se destaca la hinchazón y dolor en el ojo, párpados caídos, visión borrosa, manchas negras en la piel alrededor de la nariz y finalmente la pérdida de un ojo que debe ser removido quirúrgicamente por un médico.

Según anotó la BBC, la mayoría de los médicos que han tratado a infectados en la India dicen que sus pacientes “llegan demasiado tarde para ser tratados, cuando ya están perdiendo la visión”. En ese momento es necesario extirpar quirúrgicamente el ojo afectado para evitar que la infección llegue al cerebro.

Pese a no ser una enfermedad contagiosa entre humanos o animales, “las bacterias y los hongos están presentes en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico los mantiene bajo control”, explicó a la agencia Reuters, K. Bhujang Shetty, director del hospital Narayana Nethralaya de India. “Cuando el sistema inmunológico se debilita debido al tratamiento del cáncer, la diabetes o el uso de esteroides, estos organismos toman ventaja y se multiplican”, enfatizó.

Por su parte, el doctor Raghuraj Hegde hizo hincapié en que “la cepa parece ser virulenta, elevando los niveles de azúcar en sangre a niveles muy altos”, lo que es una causa de mayor preocupación para los diabéticos ya que según el informe de 2020 realizado por la Federación Internacional de Diabetes y Statista, en India más de 77 millones de personas la padecen, haciéndolo el segundo país con más alta tasa de diabetes, después de Estados Unidos que registró 116 millones; mientras que en Latinoamérica, Brasil cuenta con más de 16,8 millones de diabéticos y México con 12,8 millones.

“Extrañamente la infección por hongos está afectando a muchos jóvenes”, señaló Hedge. De diagnosticarse temprano la enfermedad se podrá tratar con una inyección intravenosa antifúngica de anfotericina B que deberá administrarse diariamente en un periodo máximo de ocho semanas, ya que este es el único fármaco eficaz contra el 'hongo negro', destacó el diario inglés.

“La infección causada por el hongo negro se ha convertido ya en un desafío mayor que la covid-19. Si los pacientes no reciben tratamiento adecuado a tiempo, la mortalidad puede escapar hasta el 94%. El tratamiento es caro y no tenemos medicinas suficientes”, dijo a BBC el doctor VP Pandey, del hospital público Maharaja Yashwantrao. La preocupación ha crecido a medida que las camas del hospital se llenan.

Hasta el pasado jueves, Pandey había contabilizado 200 camas con pacientes de hongo negro, cuando antes solo se detectaban “uno o dos casos” al año.