Bruselas asegura que la migración es “una solución” y no “un problema”

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, afirmó este sábado en el que se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes que la migración es “una solución” y no “un problema”.

“La gente viene aquí a vivir, a trabajar, a amar: los hechos demuestran que la migración funciona. La migración es una solución, no un problema. Lo que necesitamos es gestionar mejor la migración juntos”, aseguró la política en un artículo publicado en su blog.

Sin embargo, sí reconoció que llegar “de un modo irregular y peligroso es un problema”.

“La gente en sí que llega no lo es. Instrumentalizar y atraer a las personas para que entren en la UE de manera irregular es un problema. Pero las personas mismas que son atraídas no lo son. El movimiento secundario de migrantes que se desplazan de forma irregular de un Estado miembro a otro es un problema. Pero las personas que hacen esto no lo son”, expuso.

Agregó que las barreras a la integración “son un problema, pero la gente que afronta esas barreras no lo es”.

“La migración es normal. Siempre ha estado aquí. Siempre estará aquí. La gente se mueve. Se mueve por trabajo, por amor, para reunir familias y, a veces, para escapar del riesgo para la vida y la libertad”, indicó.

Resaltó que la migración a la Unión Europea “también es normal” y señaló que en 2020 se emitieron “alrededor de 2,25 millones de permisos de primera residencia” en el club comunitario, “en comparación con casi 3 millones en 2019”.

“Sin la migración, la población europea se habría reducido en medio millón”, escribió.

Añadió que en el Día Internacional de las Personas Migrantes se celebran las contribuciones de esos individuos a la cultura, sociedades, economía y futuro europeos.

“Tenemos que mejorar la gestión de la migración. Tenemos que europeizar nuestra política migratoria. Deberíamos empezar por reconocer en toda Europa que las personas en sí mismas no son el problema. Los migrantes son seres humanos como tú y como yo”, evidenció.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, instó en Twitter a “hacer retroceder a la extrema derecha cuando intenta deshumanizar a quienes buscan una mejor vida para sus familias”.

“La migración ha enriquecido nuestras sociedades. Ha dado forma a nuestra cultura, idiomas y ha dado lugar a millones de nuevas amistades y relaciones”, escribió.