El Gobierno de Macron busca una mayoría, pero sin Le Pen ni Mélenchon

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que perdió la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, está buscando respaldo de otros grupos políticos para la nueva legislatura, pero excluye de entrada la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

El objetivo es "identificar una mayoría para poder avanzar, reformar y transformar nuestro país", declaró este miércoles el ministro de Relaciones con el Parlamento, Olivier Véran, en una entrevista a la emisora France Info.

Véran explicó que "todas las opciones están encima de la mesa" y eso puede pasar por ampliar la mayoría relativa de la que dispondrá Macron en la nueva Asamblea Nacional, que será de 245 diputados de los 577.

Pero puntualizó que esa ampliación no puede significar que se cuente con el voto de los diputados de la RN ni con el de los de LFI, partidos descartados para "trabajar de forma concreta para construir una mayoría".

"Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Nos movemos en el arco republicano. Hemos defendido esos valores durante la campaña", indicó el nuevo responsable de las Relaciones con el Parlamento, que hasta mayo fue titular de Sanidad en el precedente Gobierno.

Macron finalizó este miércoles la ronda de encuentros con los jefes de los partidos políticos que había comenzado el martes.

A primera hora de la mañana recibió al responsable de los ecologistas, Julien Bayou, que descartó formar parte en una coalición con la mayoría presidencial porque "no hay confianza en este Gobierno".

Bayou dijo que "para cada texto, votaremos en función de la idea que nos hacemos del interés del país". Contó que Macron le había preguntado cuál sería su actitud si hubiera una moción de censura y que su respuesta fue que los Verdes están "en la oposición".

La moción de censura es una eventualidad planteada por varios responsables de LFI, que se presentaron a las elecciones legislativas en una coalición (NUPES) en la que estaban asociados los ecologistas, el Partido Comunista Francés (PCF) y el Partido Socialista (PS).

La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) no se ha pronunciado como tal sobre esa posible moción de censura contra el Ejecutivo de la primera ministra, Elisabeth Borne, a la que ayer reafirmó en el puesto Macron después de que le presentara la dimisión.

Por el Elíseo pasó en representación de LFI el diputado Adrien Quatennens, que además de subrayar en declaraciones a los medios que no darán apoyo al Gobierno y no formarán parte de ninguna coalición, hizo hincapié en que después de las elecciones del domingo "no hay mayoría para adoptar el programa de maltrato social de Emmanuel Macron".

Quatennens indicó que los resultados electorales "no pueden no tener consecuencias para el dispositivo gubernamental", y que en primer lugar Borne "debe someterse a un voto de confianza" una vez que se constituya la nueva Asamblea Nacional.

El jefe del Estado finalizó la ronda de contactos con el que fue su primer ministro y actual presidente del partido Horizontes, Edouard Philippe, quien afirmó que hay que buscar la constitución de una "gran coalición" que permita dar "estabilidad política".

Para Philippe, eso se podría hacer con los conservadores de Los Republicanos o con el Partido Socialista, pero no la extrema derecha o la extrema izquierda. Es decir, que de entrada descarta igual que Véran a la RN o a LFI.

Una vez acabada la ronda de consultas parlamentarias, se especula con que el propio Macron tome hoy mismo la palabra por primera vez desde el resultado del domingo para expresarse sobre el bloqueo político en Francia.