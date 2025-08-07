  1. Inicio
Asamblea Nacional

Ifarhu será el primer tema a discutir en la Comisión de Educación

‘Queremos para la próxima semana discutir todo en orden de presentación, y eso llevaría a discutir cuatro de los proyectos de ley que tienen que ver con el Ifarhu’, dijo.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 07/08/2025 07:51
El diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, explicó que se discutirán los temas en orden de presentación y el primero en la lista será revisar la transparencia, becas y auxilios económicos en la institución

El diputado de la Coalición Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, adelantó que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) será uno de los primeros temas discutidos por la comisión.

“Queremos para la próxima semana discutir todo en orden de presentación, y eso llevaría a discutir cuatro de los proyectos de ley que tienen que ver con el Ifarhu, que presentaron el diputado Miguel Ángel Campos Lima, la diputada Alexandra Brenes, el diputado Pérez Barboni y este servidor”, detalló Bloise.

“Vamos a hacer una propuesta para unificar esos proyectos. Vamos a verlos en esa primera sesión”, aseguró.

Específicamente, se revisarían temas de transparencia en la institución, becas y auxilios económicos, invitando al Ifarhu a participar en las reuniones.

“Hay que adecuar la normativa, la legislación vigente a lo que ellos están impulsando y he escuchado en medios que están trabajando en cambio de los reglamentos”, acotó Bloise.

El diputado también adelantó que el próximo miércoles extenderá una invitación abierta a todos los ministerios, autoridades, gremios docentes y sociedad civil.

