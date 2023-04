Encarcelado opositor ruso acusa a Putin de ser un "criminal de guerra"

El opositor ruso Iliá Yashin, que cumple ocho años y medio de cárcel por criticar la actuación del Ejército ruso en Ucrania, acusó hoy al presidente, Vladímir Putin, de ser un "criminal de guerra" durante la apelación de su condena, rechazada por el tribunal.

"Es una situación extraña. ¿No les parece? Putin es un criminal de guerra y soy yo el que está entre rejas, una persona que está en contra de la guerra que ellos mismos iniciaron", dijo Yashin durante su intervención por videoconferencia desde la cárcel en el Tribunal Urbano de Moscú.

Yashin recordó que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió a mediados de marzo una orden de arresto contra el jefe del Kremlin por la deportación ilegal de niños ucranianos, considerado un crimen de guerra.

"Putin no corrió con un fusil en la mano, pero de todas formas ahora tiene que huir de la justicia. No se puede descartar que finalmente yo le ceda mi sitio en la cárcel", aseguró.

Subrayó que Putin no sólo cometió esos crímenes contra Ucrania, sino también en relación a Rusia, ya que provocó el aislamiento internacional del país y con su política dañó la economía y la seguridad nacional.

"Y envió al matadero a decenas de miles de personas. Pero lo que es aún peor, creó las condiciones para un aumento radical de la violencia en nuestra sociedad", resaltó.

Alertó del aumento del número de delitos cometidos con armas de fuego en Moscú y San Petersburgo debido a la campaña militar en Ucrania, como ocurriera tras la invasión soviética de Afganistán en los años 80 del siglo XX.

"La responsabilidad absoluta de esto recae en Vladímir Putin", denunció.

En cuanto a su recurso de apelación, aseguró que las leyes de censura militar que acarrearon su condena contradicen la Constitución, pero que es consciente de que la única forma de ser perdonado es arrepentirse de sus críticas a la política militarista del Kremlin, algo que no hará.

"¿En qué se resume mi culpa? En que, cumpliendo mi deber como político ruso y patriota, dije la verdad sobre la guerra. Y, en particular, hablé de los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Putin en la ciudad ucraniana de Bucha", aseguró.

Al respecto, recordó que desde su detención se han encontrado fosas comunes y se han grabado conversaciones telefónicas de militares rusos confirmando esos asesinatos de civiles.

"Ocho años y medio de cárcel por 20 minutos de intervención en internet. En la cárcel me he encontrado no pocos asesinos, violadores y ladrones, que han recibido penas menores por sus crímenes. Insisto, por auténticos crímenes, no por palabras", insistió.

Con todo, el Tribunal Urbano de Moscú rechazó hoy el recurso presentado por los abogados del opositor, que participó en la vista desde una prisión en Izhevsk.

El fiscal, Serguéi Belov, aseguró que Yashin no había sido condenado en diciembre de 2022 por sus críticas en YouTube, sino por verter acusaciones contra las unidades militares rusas que combatieron en Bucha, a las afueras de Kiev.

Aliado del encarcelado líder opositor, Alexéi Navalni, Yashin es uno de los pocos políticos críticos con el Kremlin que no ha abandonado Rusia desde el inicio de la conocida "operación militar especial".

Otro opositor que también renunció al exilio, Vladímir Kara-Murzá, fue sentenciado el lunes a 25 años de cárcel por alta traición, entre otros cargos, pena condenada unánimemente por Occidente.

La Duma o cámara de diputados aprobó el martes una ley que castiga con hasta cinco años de cárcel colaborar con la CPI.