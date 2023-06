Berlusconi tendrá un funeral de Estado mañana en la catedral de Milán

El expresidente de Italia Silvio Berlusconi, en una fotografía de archivo EFE / Riccardo Antimiani

El funeral de Estado del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido hoy con 86 años, será este miércoles en la catedral de Milán (norte), tras una capilla ardiente de dos días en su mansión que se mantendrá de manera estrictamente privada por razones de orden público.

El funeral tendrá lugar en el “Duomo” o catedral de su ciudad natal a las 15:00 horas locales (13:00 GMT) de mañana en presencia de autoridades de la vida política, social y económica del país, encabezadas por el jefe del Estado, Sergio Mattarella.

Las exequias estarán presididas por el arzobispo de Milán, Mario Delphini.

Además, se instalarán pantallas gigantes en la plaza del “Duomo” para que la gente pueda seguir en directo el funeral a través de una señal de televisión que producirá Mediaset, el conglomerado mediático del magnate, informaron medios locales.

Por el momento, las autoridades no han definido el aforo máximo que se prevé admitir en el templo, cuya capacidad máxima es de unas 5.000 personas.

Desde hoy, el féretro del magnate fallecido, enfermo de leucemia, se expondrá en su Villa Martino de Arcore, una localidad cerca de Monza, al norte de Milán, adonde llegó a bordo de un coche desde el hospital San Raffaele milanés, en el que murió este lunes.

La capilla ardiente se mantendrá los dos días en su mansión y no se instalará un velatorio público, una decisión que la familia ha tomado por razones de orden público.

Se esperaba que la capilla ardiente de Berlusconi, uno de los políticos más queridos por los italianos, se trasladase hoy martes a la sede de su empresa Mediaset en Cologno Monzese, a las afueras de Milán, para que miles de personas pudieran darle su último adiós antes de los funerales de Estado.

Finalmente, los restos serán velados únicamente por sus familiares, ya que la entrada en Villa San Martino, la residencia de Berlusconi en la localidad de Arcore, a una veintena de kilómetros de Milán, estará reservada exclusivamente a los allegados más cercanos, según medios locales.

Tras el fallecimiento ayer por la mañana en el hospital San Raffaele de Milán, algunos seguidores se congregaron a sus puertas, con mensajes de recuerdo y con banderas de Italia y de su partido, Forza Italia.

Otros admiradores ya han empezado a dejar flores a las puertas de su mansión.

En Roma, la ciudad en la que desarrolló su histórica etapa política, la bandera italiana luce a media asta en el Senado, donde él ocupaba un escaño desde las pasadas elecciones de octubre de 2022.

Y la Cámara de los Diputados detendrá su actividad durante dos días.

Recordado como un personaje 'histórico' y 'protagonista' por fieles y rivales

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que con la muerte del tres veces jefe de Gobierno del país desaparece “uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia”.

“Berlusconi era sobre todo un combatiente, un hombre que nunca tuvo miedo a defender sus convicciones, con coraje y determinación”, dijo Meloni, socia del magnate en la coalición de gobierno de centroderecha que gobierna el país.

Su mano derecha política, expresidente del Parlamento Europeo y actual ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, plasmó en sus redes sociales su “dolor inmenso” por su fallecimiento.

“Simplemente gracias, presidente, gracias Silvio”, escribió Tajani, quien se encuentra en un viaje oficial en Estados Unidos, cuyo regreso adelantará para poder estar en los funerales.

El ultraderechista líder de la Liga, Matteo Salvini, fue uno de los primeros en sumarse a las honras, por considerarse a sí mismo como un heredero político del exCavaliere.

Salvini, actual vicepresidente del gobierno de Giorgia Meloni, canceló todos sus actos “hasta nueva orden” y lo recordó como “un gran hombre y un gran italiano”.

La líder del opositor Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, trasladó su pésame a la familia y a los miembros de la coalición gubernamental, de la que Forza Italia forma parte.

“Todo nos separó y nos sigue separando de su visión política, pero queda el respeto que humanamente se debe a quien ha sido un protagonista de la historia de nuestro país”, escribió en una nota.

Otra de sus figuras más próximas, la expresidenta del Senado y actual ministra de Reformas Institucionales, Maria Elisabetta Alberto Casellati, también expresó su pésame.

“Le había escuchado unos días antes y estaba muy activo, lleno de fuerza y tan optimista y lleno de entusiasmo como siempre, con un programa político de partido a largo plazo. No me lo esperaba en absoluto. Este lunes negro ha sido realmente inesperado, me he quedado sin palabras”, lamentó.