Del éxito personal al profesional, un camino a la autorrealización

“Todo lo que aprendo es para aportar a otros, ahí radica el objetivo de ser exitoso”, comentó a este medio. “Emprender me ha traído aprendizaje continuo y es algo que estoy buscando constantemente”.

Retos

Para Ericka, el camino hacia el éxito no ha sido fácil. “Descubrí que no todo es talento, sino también mucha preparación”, afirmó. “El mayor reto es lograr una mentalidad correcta y poder ver más allá de lo que sucede en el momento, sin perder de vista las cosas que eres capaz de hacer”.

Otro reto para la ‘coach’ ha sido no dejarse sabotear por sus propios pensamientos. “Te llenas de dudas y crees que no estás lista”, contó. “Aprendí que en la vida cada proyecto y sueño es una montaña rusa de emociones: un día sientes que puedes lograr todo, y al otro, las cosas no salen como esperas. Lo importante es levantarse, mantenerse fuerte y seguir adelante”.