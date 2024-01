Cuatro experiencias para disfrutar en Boquete

Asomarse por la ventana cuando despierta el día no es lo mismo si estás en Boquete. El paisaje luce diferente, la luz de la mañana es otra. No hay edificios, solo montañas verdes que se dibujan en el horizonte. Lo único perceptible es el rocío que cae sobre las hojas, algo que no suele escucharse en ciudad de Panamá, una capital invadida por el humo de los autos.

Llegar a Boquete toma menos de una hora en avión saliendo del Aeropuerto Marcos Gelabert o desde Tocumen hacia la provincia de Chiriquí. Es un destino que invita a locales y extranjeros a descubrir la naturaleza, el turismo de aventura, la variada oferta gastronómica, las plantaciones de café panameño y los sembradíos de frutas y vegetales que también se ven en el distrito de Tierras Altas.

Entre los planes disponibles, a veces pueden ser demasiados, hay cuatro experiencias imprescindibles para el viajero en Boquete y sus alrededores: