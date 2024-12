¿El fin de Justin Baldoni en Hollywood?

El pasado viernes se dio a conocer que la actriz estadounidense Blake Lively interpuso una demanda en contra del director y coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni. En el documento, acusó a su compañero de pantalla de acoso sexual durante la grabación de la cinta y de una posterior campaña de desprestigio por parte de él y su equipo. Las señales de que algo no andaba bien entre ambos comenzaron durante el mes de agosto, cuando se estrenó la película. Aquel día, Lively posó junto a todos sus compañeros de elenco, menos con Baldoni, quien se presentó unicamente acompañado de su esposa. El medio estadounidense TMZ citó que los problemas entre ambos actores comenzaron por sus diferentes visiones de la historia que presentaron en pantalla. Lively quería “un discurso más optimista sobre la resiliencia de su personaje, mientras que él quería que el enfoque se centrara en la violencia doméstica”. Esto generó un sinnúmero de críticas para la actriz conocida por interpretar a Serena van der Woodsen en la serie de 2009, Gossip Girl, ya que fue tachada de intentar banalizar la temática principal de la película. Surgió entonces una oleada de rumores sobre que el actor habría “cuestionado a su compañera por su peso” y que “le había besado de modo extenso e indebido durante una escena”, lo cual generó tensión en su relación. Al final, las especulaciones parecen ser ciertas, pues Lively denunció a Baldoni, lo cual le ha costado al actor la expulsión de su agencia de representación y la retirada de un premio. A continuación, todo lo que se sabe sobre el caso.

La demanda

La demanda fue obtenida por TMZ y según The New York Times fue presentada el pasado viernes 20 de diciembre en California. Se acusa a Baldoni y a su estudio de producción independiente de sumarse a un “plan de varios niveles” para manchar la reputación de Lively después de que ella se quejara del “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” vividos durante el proceso de filmación. En el documento oficial, la actriz detalla también una campaña de desprestigio por parte de Baldoni y su equipo de mercadeo que comenzó durante la premiere de It Ends With Us. Durante la gira promocional de la cinta los actores asistieron cada uno por su lado y no aparecieron juntos en ninguna foto. La interprete habló con The New York Times sobre la denuncia: “Espero que mi acción legal ayude a poner de manifiesto estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta, y sirva también para proteger a otros que puedan ser atacados”.

Mensajes de texto y correos electrónicos

Detallando sobre la campaña de desprestigio, la denuncia presentó mensajes de texto y correos electrónicos tomados en “miles de páginas” que Lively consiguió por una citación judicial y los que sirven de prueba para demostrar que Baldoni y su equipo de mercadeo habrían creado dicha campaña contra la actriz. The New York Times tuvo acceso a ellos y los distribuyó. El medio explicó que un publicista (no citó quién) escribía a Melissa Nathan, una experta en gestión de crisis que fue contratada por Baldoni y Jamey Heath, el productor principal de la película basada en el libro homónimo de Colleen Hoover, que el actor y director deseaban ver cómo terminaban con Lively luego de que empezaran rumores de acoso por su parte. “Sabes que podemos enterrar a cualquiera”, contestó Nathan. Nathan, quien también ha trabajado para Johnny Depp y los raperos Drake y Travis Scott, utilizó a la prensa por las próximas semanas para evitar notas sobre el comportamiento de Baldoni y reforzar historias negativas sobre Lively, según presentan los mensajes de texto a los que tuvo acceso el medio estadounidense.

El abogado de Baldoni habla

El actor aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada en su contra, pero quien lo ha hecho ha sido su abogado, Bryan Freedman. El profesional aseguró que las acusaciones por parte de la actriz son “”falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas”. ”Su intención es herirle públicamente”, afirmó el abogado, quien también aseguró que Lively amenazó con “no acudir a las grabaciones o no participar en la gira promocional” y su intención era “arreglar la imagen negativa” que se había creado de ella al no estar satisfecha con los cambios que hicieron a la hora de promocionar la película.

Las ‘perdidas’ de Baldoni

Según informaron fuentes al medio anglosajón Deadline, luego de conocerse sobre la demanda de Lively contra Baldoni, su agencia de representación, WME, tomó la decisión de tirarlo de su catálogo de actores. La agencia también representa a Lively y su esposo, Ryan Reynolds. Por otro lado, el pasado miércoles la organización internacional sin fines de lucro Vital Voices Global Partnership, que se centra en el empoderamiento femenino, retiró el galardón que le entregó a Baldoni el 9 de diciembre por su “coraje y compasión al defender a las mujeres y las niñas”. La institución manifestó que la supuesta “conducta abominable” de Baldoni que se detalló en la denuncia de Lively es “contraria a los valores de Vital Voices y al espíritu del premio”.

Amenazas por parte de Lively

Previo a iniciar la grabación de la película, Lively hizo varias solicitudes al equipo de producción que fueron vistas por TMZ. Entre ellas se encontraban “no mostrar videos de desnudos” de ella, “no grabar más escenas de sexo ante la cámara que estuvieran fuera de guion, no hablar de la supuesta adicción del actor a la pornografía, no hacer referencia al peso de Lively” y “no recordar a su padre fallecido”. Además, Lively solicitó un “espacio seguro en el rodaje” y un “coordinador de intimidad” durante las escenas de sexo. La actriz también amenazó con abandonar la película si no se cumplían dichos requerimientos. El acuerdo fue discutido en una reunión en la que se encontraron los protagonistas de la película al igual que varios responsables de la producción, entre los que se encontraba Ryan Reynolds.

