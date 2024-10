La historia de Noah y Joanne regresa a Netflix con una segunda temporada en 2025

¡Alerta ‘spoiler’! La primera temporada de Nobody Wants This terminó con el rabino Noah (Adam Brody) y la podcaster Joanne (Kristen Bell) compartiendo un beso romántico en un estacionamiento después de salir de un bat mitzvah. Ya saben, cosas clásicas de las comedias románticas. Si bien todavía hay muchos obstáculos en el camino de su historia de amor, Netflix renovó la serie creada por Erin Foster para la temporada 2, lo que deja mucho tiempo para explorar esos obstáculos.

“Crear Nobody Wants This siempre será un momento destacado en mi carrera”, dijo Foster a Netflix. “El elenco, el equipo, los productores y los ejecutivos increíbles hicieron que esto se convirtiera en el programa que es hoy, y experimentar las reacciones de los espectadores a esta serie ahora que está en el mundo ha sido más de lo que podría haber soñado”.

Al equipo se suman como productores ejecutivos y showrunners de la temporada 2 Jenni Konner (Girls) y Bruce Eric Kaplan (Girls, No Good Deed, Six Feet Under). Nora Silver (Deli Boys, Welcome to Chippendales, Single Drunk Female) está a bordo como productora ejecutiva.

“Tengo mucha suerte de poder continuar esta historia”, dijo Foster, “y de hacerlo junto a Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, de quienes he sido un gran admirador desde Girls... ¡La justicia para las relaciones saludables es lo más romántico!”.

En la primera temporada, los tortolitos se enamoraron rápidamente, pero el hecho de que Joanne no sea judía fue una gran complicación para un rabino. Si bien Joanne consideró convertirse, admitió que aún no estaba lista para comprometerse con ese proceso. Parecía que el dúo tendría que seguir caminos separados, pero el gran gesto de Noah en el estacionamiento demostró que él no está listo para renunciar a su amor, y ella tampoco.