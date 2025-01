Los Oscar corren el riesgo de ser cancelados por primera vez en 96 años

“La principal preocupación de la junta en este momento es no parecer que están celebrando mientras muchos angelinos están lidiando con la angustia y una pérdida inimaginable”, dijo una fuente a la publicación.

Según el diario U.S. Sun , se ha puesto en marcha una “estrategia de contingencia” secreta para cancelar la ceremonia de premios del 2 de marzo.

Plan de contingencia

Cuatro miembros de la junta de gobernadores de la Academia, así como el exdirector ejecutivo, también perdieron sus casas en los incendios, según The Hollywood Reporter .

Una carta de la Academia, según The Hollywood Reporter, decía: “Queremos ofrecer nuestras más profundas condolencias a aquellos que se han visto afectados por los devastadores incendios en el sur de California”.

Pérdidas y evacuaciones

La magnitud de la devastación no tiene precedentes, con propiedades inmobiliarias de primera que se extienden desde Malibú hasta Palisades y Santa Mónica borradas del mapa.

Otros eventos cancelados o retrasados

Otros eventos de premios también se han cancelado o pospuesto desde que comenzaron los incendios mortales.

Los premios Critics Choice Awards de 2025 también se pospusieron después de estar originalmente programados para esta semana el domingo 12 de enero. En cambio, el evento ahora tendrá lugar a finales de este mes, el 26 de enero.

La ceremonia anual iba a celebrarse durante el fin de semana en el Barker Hangar de Santa Mónica, una ciudad cercana al incendio forestal de Pacific Palisades.

La entrega de premios se celebrará en el Barker Hangar a finales de este mes y la presentará Chelsea Handler.

Se suponía que la fiesta anual del té de los BAFTA se celebraría el sábado, pero también se ha cancelado.

Otros eventos de la academia también se han cancelado temporalmente y se reprogramarán para una fecha posterior, como la proyección de la lista internacional de cortometrajes.

Los concursos de repostería de la industria de Los Ángeles se han cancelado, mientras que el Museo de la Academia cerró sus puertas el miércoles; las proyecciones se reprogramarán para una fecha desconocida.

Otros eventos de Hollywood se han cancelado, incluidas las grabaciones de programas como Jimmy Kimmel Live! y The Price Is Right.

La 67.ª edición anual de los premios Grammy está prevista para el 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Tanto el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., como la presidenta del consejo de administración de la Academia, Tammy Hurt, compartieron una declaración.

Decía: “Nuestros corazones están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales en Los Ángeles. Esta ciudad es nuestro hogar y lamentamos la pérdida de vidas y la destrucción que ha sufrido en los últimos días”.

“En estrecha coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad pública y el uso responsable de los recursos del área, la transmisión de la 67.ª edición de los Premios Grammy en CBS el 2 de febrero se llevará a cabo según lo planeado”.

Agregó: “El espectáculo de este año, sin embargo, tendrá un renovado sentido de propósito: recaudar fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de socorro por los incendios forestales y honrar la valentía y la dedicación de los socorristas que arriesgan sus vidas para proteger las nuestras”.

“En tiempos difíciles, la música tiene el poder de curar, consolar y unir como ninguna otra cosa”, concluyó.