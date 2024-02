Emma Roberts

La sobrina de Julia Roberts quien protagonizó a Chanel Oberkin en la serie de Terror Scream Queens, apostó por un vestido negro con aperturas laterales de Valentino.

A pesar que en esta ceremonia el código de vestimenta fue informal, muchos rostros conocidos asistieron a la alfombra roja de los Spirit Awards en la playa de Santa Mónica como Anna Kendrick, Billie Eilish y Lily Gladstone. La noche celebró las obras de arte y estrellas del cine y la televisión independiente como The Lost Daughter, Uncut Gems, The Lighthouse, If Beale Street Could Talk, The Witch, Nightcrawler, Aftersun y The Perks of Being a Wallflower.