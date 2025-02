En un evento que conmemoró no solo los ritmos y melodías, los Grammy también fueron marcados por fuertes discursos, reencuentros inesperados, expulsiones y muchas, muchas sorpresas. Revista MÍA recolectó algunos de los momentos inolvidables de esta gala, una que alzó la voz a acontecimientos sociales.

1. Shakira y su discurso a los migrantes

La barranquillera recibió el gramófono a Mejor Álbum de Pop Latino por su trabajo en “Las mujeres ya no lloran”. Al recibir el galardón, tomó el escenario para dedicar sus palabras a sus hijos, Milán y Sasha, y mostró su apoyo a los inmigrantes que viven en Estados Unidos y que han sufrido una ola de deportaciones desde la segunda toma de posesión de Donald Trump el pasado 20 de enero.

2. Chappell Roan pide mejores condiciones para los artistas emergentes

3. Beyoncé recibió el premio a Álbum del Año

4. Sabrina Carpenter ganó su primer Grammy

5. Alicia Keys, en favor de la bondad

“Este no es el tiempo de quedarnos con los brazos cruzados y silenciar la diversidad de voces que hemos visto sobre este escenario [...] La diversidad, igualdad e inclusión no es una amenaza. Es un regalo”, dijo.

6. Reencuentro de Taylor Swift y Beyoncé

7. Ye y Bianca Censori expulsados

El rapero Kanye West y su mujer Bianca Censori fueron escoltados fuera de los Grammy luego de su reveladora aparición en la alfombra roja de los premios. Según Page Six, la pareja deseaba recrear la portada del álbum “Vultures” 1 de Ye con su esposa luciendo un vestido completamente transparente que no dejó nada a la imaginación ya que esta no llevaba ropa interior, tacones y sin joyas.