Michelle Simons: ‘Cuando dejamos de ser niños, renunciamos a verle el brillo a las cosas’

La Navidad es mucho más que una fecha en su calendario. Para Michelle Simons la fiesta decembrina es unirse en familia, cantar villancicos, llenar de magia su hogar y volver a esa época de niña. “Hay que seguir siendo niños toda la vida”, le dijo a revista MÍA desde la comodidad de su hogar.

Al entrar, su hogar refleja ese amor por la Navidad con cada detalle. Desde las guirnaldas en las escaleras, los cojines en el sofá, el árbol cargado de adornos rojos, e incluso un buzón para Santa Claus, Simons parece conocer los secretos detrás de una decoración perfecta. La fecha, un recordatorio constante de los años en que era pequeña y celebraba en familia, ahora la llena de nostalgia y a su vez alegría por las nuevas tradiciones que ha construido junto a su esposo y tres hijas.

Incluir el espíritu navideño en su vestimenta también ha sido una de las formas en las que refleja su amor por las fiestas. Recibe a MÍA con una pijama de seda color rojo y botones blancos acompañados del sombrero distintivo de Papá Noel. Durante los primeros 24 días del mes de diciembre, la presentadora de televisión comparte frente a las cámaras sus ‘outfits’ que hacen honor a la Navidad, algo que confiesa ha coleccionado por años hasta armar un pequeño depósito en casa. “Cada quien colecciona lo suyo. Yo colecciono vestidos con detalles navideños”, dijo.

Para ella, la Navidad es una forma de vida, un homenaje a la alegría que nunca debe olvidarse, y su hogar y vestimenta son el reflejo de esa pasión infinita por una época que siempre será la más mágica del año.

Hablemos de Navidad. ¿Qué recuerdos tiene Michelle de esa Navidad de infancia?

Mis navidades siempre han sido muy familiares. No recuerdo una Navidad que no haya celebrado con mi familia la cual es muy grande. Ahora,que cada quien ha formado sus propios hogares, extraño mucho aquellas navidades llenas.

Dicen que es “la Navidad en persona”. ¿De dónde sale ese espíritu tan navideño de Michelle?

No sé si soy la Navidad en persona (ríe). Creo que todos tenemos ese espíritu, pero lo demostramos de formas distintas. Quizás porque tengo un corazón infantil, me gusta expresar la Navidad en mi ropa, en un árbol temático, actividades o coreografías. Siento que vivo la Navidad al igual que los demás, pero quizás se nota más en mí por estar expuesta en un programa de televisión o las redes sociales. Esto también ha sido una oportunidad para compartir con mis seguidores quienes me muestran sus decoraciones o lo que están planeando para las fiestas. Creo que cuando dejamos de ser niños, sobre todo en una época tan linda, renunciamos a verle el brillo a las cosas. No hay nada más lindo que una Navidad con niños, con esa fantasía de que verán a Santa en el centro comercial (...). Los niños lo viven intensamente entonces, ¿por qué tenemos que perder con los años ese ingrediente de fantasía? Hay que seguir siendo niños toda la vida.

¿Cómo nace la idea de vestirse festivamente hasta la víspera navideña?

Pasó orgánicamente. Mi primer vestido navideño lo compré estando de viaje. Era un traje negro manga larga con muchos Santa Claus y me lo puse para el programa y a las personas le gustó. Luego me compré un suéter del Grinch y la semana previa a Navidad me vestí un par de veces con piezas festivas. Gracias al programa tengo la ventana para mostrar esos ‘outfits’ creativos y los he ido coleccionando poco a poco para repetirlos en los próximos años.

¿Cuál cree es el verdadero significado de la Navidad?

No olvidemos nunca lo que celebramos: el nacimiento del niño Jesús. En nuestro familia vamos a misa el 24 y 25 de diciembre y a mi me encanta ir a las posadas y participar de los villancicos. El verdadero significado cae en recordar la religiosidad de la fecha: ir a la iglesia, orar, ver qué podemos mejorar y por supuesto, estar en familia y con tus seres queridos.

¿Cree que ha cambiado la Navidad ahora en comparación a cuando era pequeña?

Creo que ahora todo es temático y a nivel comercial, la oferta y las opciones han crecido muchísimo. Cuando mis hijas estaban pequeñas hacíamos la tradición del “Elf on the Shelf” (Elfo explorador) y eso lo disfrutamos mucho. Es una forma de explotar la creatividad y dar lecciones. De mi infancia recuerdo la Navidad en las fiestas y posadas de mi barriada donde cantábamos villancicos. Quizás la forma de celebrar cambian de forma, pero no de fondo. Hay más elementos para celebrarlo, pero la Navidad siempre será la misma.

Diciembre también despide el 2024. ¿Qué planes tiene Michelle para el próximo año?

Siempre dejo que la vida me sorprenda. No soy de escribir lo que quiero hacer año por año porque la vida me ha enseñado que todo cambia. Mi prioridad es mi familia: estar presente en la vida de mis hijas, vivir al máximo sus actividades y las cosas que son importantes para ellas.A nivel laboral deseo entregarlo todo siempre. Creo que soy afortunada de trabajar con personas con las que he creado un vínculo afectivo muy lindo y lo importante es cumplir con todas nuestras obligaciones, pero disfrutarlo al 100%. Tengo mi fase empresarial y con una compañera tenemos una sala de fiestas infantiles y nos gustaría este año abrir una segunda sucursal. Tengo también una cosquilla por hacer una línea de ropa navideña. Dejo que la vida me vaya sorprendiendo. Hay veces que te sorprende para bien, hay veces que te sorprende para mal, pero se trata de tomar los nuevos planes que la vida y Dios tiene escritos para ti y darlo todo.

Y si tuviese una resolución para el 2025, ¿cuál sería? Siempre digo que quisiera ser menos desordenada (ríe).

¿Tradición favorita?

Definitivamente la de los elfos y las posadas.

¿Comida favorita en la mesa navideña?

Jamón.

¿Canción navideña favorita?

“Suenen las Zambombas”

¿Película navideña favorita?

Entre Mi pobre angelito y El Grinch hay un empate. No sé cuál decidir.

¿El regalo que más te haya gustado?

Cuando estaba chiquita me dieron un micrófono de pedestal y yo me sentía Beyoncé.

Si pudieses celebrar la Navidad en otro lugar, ¿cuál sería y por qué?

Hay una villa navideña en Finlandia llamada Polo Norte donde salen los renos, vas a la casa de Santa Claus y dicen que es una belleza. No sé si quisiera experimentar el 24 allí porque para mí es súper importante estar en familia, pero quizás ir la semana antes.