‘No eres nuestro rey’, le grita una legisladora australiana al rey Carlos durante la gira real

El rey Carlos se enfrentó a los gritos de una legisladora en Australia durante su visita oficial: “Usted no es mi rey, esta no es su tierra”.

Charles, de 75 años, acababa de sentarse después de pronunciar su discurso ante el Parlamento australiano en Canberra el lunes 21 de octubre, cuando se escuchó a una senadora gritar desde el fondo de la Cámara.

Lidia Thorpe, una política aborigen australiana, primero hizo acusaciones de “genocidio”. Luego dijo: “Dennos lo que nos robaron: nuestros huesos, nuestros cráneos, nuestros bebés, nuestra gente”, mostraron videos del evento compartidos por el periódico británico The Telegraph.

“Ustedes destruyeron nuestra tierra, dennos un tratado; queremos un tratado, queremos un tratado con este país”.

Luego, mientras la escoltaban fuera del Gran Salón del Parlamento, siguió gritando: “Esta no es su tierra, esta no es su tierra. Usted no es mi rey, usted no es nuestro rey”.

Según informó la BBC, Thorpe es una veterana activista a favor de un tratado entre Australia y sus primeros habitantes.

Se informó que Charles no se inmutó por la protesta y los portavoces del Palacio de Buckingham no hicieron comentarios al respecto.

Pero una fuente del palacio señaló a la multitud que los recibió y dijo que la pareja estaba “profundamente agradecida con las miles de personas que acudieron a apoyarlos y lamentan no haber tenido la oportunidad de detenerse y hablar con cada uno de ellos. La calidez y la escala de la recepción fueron realmente asombrosas”.

En su discurso, pronunciado minutos antes de la interrupción, Charles había elogiado a los pueblos de las Primeras Naciones, les había agradecido su bienvenida y había presentado sus respetos a “los propietarios tradicionales de las tierras en las que nos reunimos”, informó The Telegraph.

“En mis numerosas visitas a Australia, he sido testigo del coraje y la esperanza que han guiado el largo y a veces difícil viaje de la nación hacia la reconciliación”, dijo.

La protesta se produjo mientras los observadores se centraban en la reacción que habría en Australia al ver al jefe de Estado del país, un cargo que heredó tras la muerte de su madre, la reina Isabel, el 8 de septiembre de 2022.

Según se informa, un movimiento republicano ha pedido reunirse con el rey durante la visita. Carlos ha reafirmado la posición de larga data de la monarquía, reforzando que se muestra relajado ante cualquier cambio de estatus y constitución. “Depende de la gente de cualquiera de los estados que lo tienen como rey tomar esa decisión”, han dicho sus ayudantes.

El secretario privado adjunto de Carlos le dijo al Movimiento Republicano Australiano (ARM) en una carta que “si Australia se convierte en una república es... un asunto que debe decidir el público australiano”.

De hecho, una encuesta reciente muestra que el apoyo a una república ha disminuido. Una encuesta del Sydney Sunday Telegraph, citada en The Times el 13 de octubre, reveló que los partidarios de una república ahora son un 33 %, cifra inferior al 39,4 % del último referéndum sobre el tema en 1999.

Antes de la interrupción en el Parlamento, Carlos y la reina Camila, de 77 años, habían sido recibidos en el edificio del Parlamento con los sonidos de un didyeridú (un instrumento de viento tradicional de los pueblos aborígenes australianos).

Esto ocurrió el cuarto día de la visita de la pareja a Australia. Antes habían rendido homenaje en el Memorial de Guerra Australiano, e incluso conocieron a una alpaca que llevaba una corona que había traído un miembro de la multitud. Carlos se detuvo para hacerle cosquillas en la nariz al animal mientras lo saludaba entre la multitud que esperaba.

El Rey, un veterano activista contra el cambio climático, también visitó CSIRO, la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, para hablar con los bomberos sobre la lucha contra los incendios forestales que devastan millones de hectáreas de tierra australiana cada año.