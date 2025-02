Demi Moore recibe el galardón como Mejor Actriz

Los Critics Choice Awards 2025 han coronado a su mejor actriz: ¡Demi Moore!

La estrella de Substance se llevó a casa el trofeo a la mejor actriz femenina el viernes 7 de febrero en Santa Mónica, California, superando a las nominadas Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Angelina Jolie (Maria) y Mikey Madison (Anora).

Después de subir al escenario en el Barkar Hangar y aceptar el trofeo, la actriz, de 62 años, comenzó su discurso agradeciendo a los Critics Choice Awards y expresando su conmoción por su victoria.

“Solo quiero decir que el reconocimiento, no solo para mí, sino por lo que trata esta película, lo que intenta transmitir, es casi como un elixir. Es el bálsamo curativo para el problema que plantea la película”, explicó. “Estoy muy agradecida no solo por mi actuación, sino por haber destacado esta película, este género de películas de terror que normalmente se pasan por alto y no se ven por la profundidad que pueden tener”.

Moore también se tomó un momento para reconocer a sus compañeras nominadas mientras estaban en el escenario, incluida Karla Sofia Gascón, que no estuvo presente en el espectáculo.

“A las otras mujeres de esta categoría, Cynthia, Carla, que sé que no está aquí, y Marianne, Angelina Mikey, este ha sido el mayor regalo de todo este proceso, poder pasar tiempo conociéndolas y compartir sus historias”, dijo.

Gascón desactivó su cuenta X el 31 de enero, después de ser criticada por tuits incendiarios anteriores que criticaban la cultura musulmana, George Floyd y la diversidad en los Premios de la Academia. Ha hecho varias declaraciones a los medios y en su cuenta de Instagram.

Moore concluyó su discurso diciendo: “Voy a resumir rápidamente y decir a cualquiera que esté en su camino, que todavía esté luchando por encontrar su camino tratando de hacer un guion o lo que sea que haga, que el hecho de que no haya sucedido no significa que no esté sucediendo. Así que sigan adelante y sepan que los sueños se hacen realidad”.

Moore tuvo un comienzo espectacular en la temporada de premios, al ganar el Globo de Oro 2025 a principios de este mes como mejor actriz en una película de comedia o musical por su papel de una actriz exitosa que intenta revertir su proceso de envejecimiento en la película satírica de terror corporal de Coralie Fargeat, coprotagonizada por Margaret Qualley. The Substance está nominada a siete premios Critics Choice, incluida la mejor película.

En su discurso de aceptación de los Globos, Moore dijo que estaba “en shock”, “humillada” y “agradecida” por ganar, y explicó: “He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz”.

Moore continuó diciendo en su discurso que un productor una vez la descartó como una “actriz de palomitas de maíz” hace 30 años, recordando: “En ese momento, hice que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no se me podía reconocer. Y lo acepté, y lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo, tal vez estaba completa, tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

“Y cuando estaba en una especie de punto bajo, tuve este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común, absolutamente loco, llamado The Substance, y el universo me dijo: ‘No has terminado’”, agregó en parte.

Wicked: Part One, la adaptación del exitoso musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu, llegó a los premios Critics Choice Awards de este año empatada con la mayor cantidad de nominaciones, con 11, junto con el drama de suspenso Conclave.

Erivo, de 38 años, y su coprotagonista Ariana Grande obtuvieron reconocimiento por su trabajo como las futuras brujas de Oz (Elphaba y Galinda/Glinda, respectivamente), mientras que la película también está nominada a mejor película y mejor director para Chu, de 45 años.

Madison, de 25 años, protagoniza a Anora en el papel principal, una trabajadora sexual que experimenta una vertiginosa historia de Cenicienta.

Los nominados de Critics Choice también reconocieron al actor de reparto Yura Borisov y al cineasta Sean Baker en las categorías de dirección y guión original, así como al elenco como mejor conjunto actoral.

Los premios Critics Choice Awards son una de las varias entregas de premios en las que se honra la aclamada actuación de Madison; También fue nominada a los Globos de Oro y está nominada a los próximos premios Film Independent Spirit Awards, Screen Actors Guild Awards y más.

Anora ya había ganado la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2024, el máximo galardón anual del evento.

María, la película biográfica de Pablo Larraín sobre los trágicos últimos días de la estrella de la ópera Maria Callas, le da a Jolie, de 49 años, su séptima nominación a los premios Critics Choice Awards.

La actriz ya había ganado el premio a la mejor actriz de reparto por su actuación en Inocencia interrumpida de 1999, un papel que también le valió el premio de la Academia.

En el drama musical sobre crímenes Emilia Pérez, Gascón, de 52 años, interpreta a Manitas, un líder de un cartel mexicano que contrata a una abogada llamada Rita (la también nominada Zoe Saldaña) para que lo ayude a hacer la transición a una vida como una mujer llamada Emilia Pérez. Las cosas se complican aún más cuando Pérez decide años después que quiere reunirse con la familia que dejó atrás.

Por su trabajo en Emilia Pérez, del cineasta francés Jacques Audiard, Gascón hizo historia como la primera mujer transgénero nominada al Oscar a la Mejor Actriz.

La película también tiene como coprotagonista a Selena Gomez, quien es reconocida en la categoría de mejor actriz en los Critics Choice Awards por su canción “Mi Camino” para la película.

Jean-Baptiste, de 57 años, se reúne con el director Mike Leigh para Hard Truths, 28 años después de su película Secrets & Lies que le valió una nominación al Oscar.

En Hard Truths, Jean-Baptiste interpreta a Pansy, “una mujer atormentada por el miedo, atormentada por las aflicciones y propensa a lanzar furiosas diatribas contra su marido, su hijo y cualquiera que se cruce en su camino”, según una sinopsis oficial.

“Mientras tanto, su tranquila hermana menor (Michele Austin) es una madre soltera con una vida tan diferente a la de Pansy como sus temperamentos enfrentados, rebosante de calidez comunitaria tanto por parte de sus clientes del salón como de sus hijas”, añade la sinopsis.

Concluye: “Esta extensa película de un maestro del drama nos lleva a las intensidades del parentesco, el deber y el más duradero de los misterios humanos: que incluso a través de vidas de dolor y dificultades, todavía encontramos formas de amar a quienes llamamos familia”.