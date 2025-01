Incendios en Los Ángeles peligran las premiaciones de Hollywood

Los incendios forestales que asechan Los Ángeles ha obligado a poner en pausa o incluso cancelar algunos eventos clave de la temporada de premios que estaban programadas para esta y las próximas semanas.

Los Critics Choice Awards, los cuales se debían celebrar el pasado domingo, se postergaron para el 26 de enero, según CNN. “Esta tragedia en desarrollo ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que luchan contra los devastadores incendios y con todos los que han sido afectados”, dijo el CEO de dichos galardones, Joey Berlin, en un comunicado.

La ceremonia de los Critics Choice iba a tomar lugar en The Barker Hanger, un lugar en Santa Mónica, cerca de Pacific Palisades, donde las llamas han destruido alrededor de 1,000 estructuras y quemado más de 5,000 acres (más de 2,000 hectáreas).

Estos galardones no han sido los únicos que han tenido que cambiar su programación debido a los incendios. Las nominaciones presenciales para la 31ª edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) fueron canceladas la mañana del pasado miércoles y fueron anunciados a través de un comunicado de prensa.

Por otra parte, el almuerzo anual de los Premios American Film Institute (AFI, en inglés) que se iba a celebrar el pasado 10 de enero, anunció su reprogramación. La fiesta de té anual de BAFTA que estaba programada para el 11 de enero en el Hotel Four Seasons en Beverly Hills, fue cancelada.

Además, muchas producciones en Hollywood se han visto obligadas a frenar sus rodajes debido a los fuertes vientos, el humo y los peligrosos incendios.

The Hollywood Reporter informó que de momento han sido más de una docena de filmaciones que han debido cesar su producción, entre ellos: Grey’s Anatomy, Hacks, Suits L.A., NCIS y The Price Is Right. Los programas nocturnos como Jimmy Kimmel Live! y After Midnight también pausaron la producción del miércoles según Variety.

Los Premios Oscar La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas retrasó el anuncio de las nominaciones a los Oscar y extendió el lapso de votación para que los miembros de la Academia -muchos de los cuales residen en Los Ángeles y se han visto afectados por la pérdida completa de sus hogares lo que ha causado también su desplazamiento- tengan más tiempo de votar.

El anuncio que daba a conocer a los nominados se realizaría el viernes 17 de enero, pero se pospuso para el próximo 19.

“Queremos ofrecer nuestro más sentido pésame a todos aquellos que se han visto afectados por los devastadores incendios en el sur de California”, escribió el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, en una carta a los miembros de la Academia, la cual fue obtenida por CNN, y fue enviada este miércoles por la tarde. “Tantos de nuestros miembros y colegas de la industria viven y trabajan en el área de Los Ángeles, y estamos pensando en ustedes”.