Jaguar Wright, la cantante que acusa a Beyoncé y Jay-Z de trabajar junto con Sean ‘Diddy’ Combs

“En este momento tengo tres víctimas dispuestas a dar testimonio no solo de lo que el señor Carter (Jay-Z) les ha hecho, sino también de su esposa. Son una pequeña pareja desagradable. Hacen cosas desagradables ”, expresó Wright en su entrevista con Morgan.

Agregó que pronto muchas celebridades señalarán a Jay-Z y Beyoncé por sus acciones y que algunos intentarán alejarse del rapero y su esposa. Pero la cantautora no frenó ahí, sino que vinculó a la pareja con otros dos personajes, además de Combs, que han sido acusados de abuso sexual en la industria del entretenimiento: Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein.

Justin Bieber

“ No es algo en lo que él quiera centrarse ahora mismo (..) “ en una burbuja de felicidad desde el nacimiento de Jack”, dijo un informante.

Según una fuente cercana, el canadiense está “consciente del arresto de Diddy y de todas las acusaciones”, sin embargo, había preferido no pronunciarse para centrarse en su familia.

Bieber no se ha pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones de Wright o los usuarios de redes sociales. La revista PEOPLE informó que el cantante está enfocado en su nuevo rol de padre y esposo.

Jaguar Wright no solo ha compartido declaraciones sobre Jay-Z y Beyoncé, sino que también lo ha hecho con el cantante canadiense de 30 años, Justin Bieber.

¿Quién es Jaguar Wright?

Jacquelyn Suzette Wright-Johnson, mejor conocida como Jaguar Wright, nació en Nueva Jersey, Estados Unidos en 1977. Es una cantante y compositora cuya carrera inició a finales de la década de los 90 luego de ser descubierta por el grupo de hip-hop, The Roots.

En una entrevista con MTV en 2002, la cantante compartió sobre el difícil camino que le ha tocado caminar para darse a conocer: “Había estado tratando de entrar durante mucho tiempo”.

En 1999, el productor de Groove Theory, Bryce Wilson, notó a la cantante y le habló sobre unirse a su grupo. En aquel entonces, Wright se encontraba reservando conciertos constantes con un foro de micrófono abierto organizado por The Roots.

“Seguí mi instinto”, dijo. “Bryce me estaba pidiendo que renunciara a todas mis publicaciones y cantara su música. The Roots me ofreció la oportunidad de seguir adelante con mi propia carrera y hacer música en la que creo”.

Realizó una gira con el grupo de hip-hop y en 2001 actuó en Unplugged de MTV como corista de Jay-Z.

Ha lanzado dos álbumes conocidos como “Denials Delusions and Decisions” en 2002 y “Divorcing Neo 2 Marry Soul” en 2005. Un tercer álbum estaba a punto de lanzarse titulado “...And Your Point Is?” cuando la discográfica que la representaba cerró.

Ha interpretado canciones junto a diferentes artistas como The Roots, Dice Raw, Jay-Z, Femi Kuti, Blackalicious, Larry Gold, Guru y Gerald Veasley.