Keke Palmer comparte cómo el hecho de ser víctima de abuso sexual infantil afectó su vida: ‘Me sentí fuera de control’

Keke Palmer vivió altibajos extremos durante su infancia.La segunda mayor de los cuatro hijos de Sharon, una maestra, y Larry, un diácono católico, Palmer, de 31 años, cuyo nombre de nacimiento es Lauren, creció en un pequeño pueblo en las afueras de Chicago.

“Éramos pobres, pero sentí mucho amor y un rico sentido de comunidad”, le dijo la actriz a PEOPLE en el artículo de portada de esta semana.

Pero cuando tenía alrededor de 5 años, fue abusada sexualmente por un compañero, un evento profundamente traumático que menciona en su nuevo libro Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative, que se publicará el 19 de noviembre.

“La gente no piensa realmente en el abuso sexual entre niños, pero es algo que existe”, dice. “Me sentí rara y violada, pero realmente no sabía cómo expresarlo. Simplemente sabía que tenía todos estos sentimientos y pensamientos extraños, y me sentía un poco fuera de control y abrumada”.

Palmer se sintió atraída por la interpretación y sus padres la animaron a probar suerte en el mundo de la actuación. Su hermana Loreal, de 34 años, dice que su poder de estrella era evidente incluso cuando era pequeña: “Siempre ha sido el tipo de persona que puede entrar en una habitación y hablar con todo el mundo. Era especial. Su pasión por lo que hace siempre se refleja”.

Palmer consiguió su primer papel pequeño en la película Barbershop 2 de 2004 a los 10 años. No fue hasta los 12 que se dio cuenta de cómo el trauma temprano que había sufrido la había moldeado.

“Estaba leyendo un libro sobre abuso sexual y decía muchas cosas sobre ansiedad e hipersexualización”, explica. “Todo eso lo atribuí a mí, pero en realidad era por lo que había experimentado”.

Cuando finalmente procesó la situación, “no se trataba de culpar a ese otro niño”, dice, “a veces no sabemos qué nos ha pasado, especialmente si no se ve como el mundo te ha dicho que se ve”.

Unos años después consiguió el papel protagonista en True Jackson VP en Nickelodeon, y la vida cambió para toda su unida familia, que se mudó a Los Ángeles cuando su carrera despegó.

“La fama nos impactó”, dijo. “Fue un shock que pudiera ganar tanto dinero, que pudiera ir a Universal Studios y tener cien personas rodeándome a la vez”.

Continuó: “El peso de eso fue realmente malo, y todos lo sentimos de muchas maneras diferentes”. Convertirse en el sostén de la familia cuando era adolescente “puso mucha presión sobre mi espalda”, señaló. “Me lo pasé muy bien haciendo True Jackson VP, pero también fue una época muy estresante, difícil y depresiva”.

También comenzó a salir con un hombre mayor durante ese período. “Yo tenía 15 años, él 20”, dice Palmer sobre la pareja a la que no nombra. “Estaba tratando de equilibrar ser muy joven, pero también sentirme bastante madura. Si hubiera pensado que era inapropiado, no lo habría hecho”.

“Obviamente, no debería haber estado saliendo con un chico de 20 años a los 15”, añade, “pero en mi mente pensaba: ‘Tengo un trabajo de tiempo completo... Nadie puede entenderme, excepto un hombre adulto’. Pero él sabía que había muchas cosas que no había forma de que yo pudiera entender a los 15 años”.

Mantuvo la relación de cinco años oculta a sus padres y al mundo. “No era mentalmente capaz de procesar y comprender las cosas que hubieran hecho que esa relación fuera apropiada”, dice.

Cuando piensa en las luchas que ha tenido con su salud mental a lo largo de su vida, dice que no se trata de una sola cosa. “Sí, es esa experiencia [de abuso], pero también la experiencia de ser una artista infantil, lo que me causó mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión”.

Al escribir Master of Me, “mi inmersión en mis cosas no se trata tanto de decir ‘yo también’, sino de decir ‘déjame sumergirme en mis cosas’. Porque cuando profundizas, es como decir: ‘Está bien, puedo avanzar con esa conciencia de una manera que me permitirá no contenerme”.