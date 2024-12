La mejor amiga de Sandra Reyes reveló cómo fueron sus últimos días de vida: ‘Estaba lista para irse’

La muerte de la reconocida intérprete colombiana, Sandra Reyes, marcó gran conmoción entre los fanáticos quienes admiraban su talento y trayectoria frente a las cámaras.

“Un ángel más para el cielo. Dios la tenga en su santa gloria. Que gran actriz y persona”, escribió un usuario de Instagram en la publicación de el diario colombiano, El Heraldo, que anunció su fallecimiento.

“Por eso es mejor no opinar y lanzar juicios sin saber qué pasa. La criticaron sobre su apariencia y aquí está la respuesta. Estaba en una lucha interna con una enfermedad que quizás solo ella sabía”, comentó otro internauta.

La actriz falleció a los 49 años tras librar una batalla contra el cáncer de seno, enfermedad que decidió enfrentar con la mayor privacidad. El diagnóstico tomó por sorpresas a los seguidores de Reyes, quienes expresaron tanto el dolor como el asombro en sus redes sociales.

Además de El Heraldo otros medios colombianos como el Canal RCN informaron la noticia luego de que Nicolás Reyes, primo de la actriz, fue el encargado de dar a conocer los detalles de su fallecimiento.

Según lo compartido, las exequias se llevarían a cabo de manera privada en su finca ubicada en Ubaté, “un lugar donde ella había pasado gran parte de sus últimos días en búsqueda de tranquilidad y cercanía con su familia”, escribió Semana, el medio del país suramericano, en su página web.

Con el pasar de las horas se dio a conocer más información sobre los últimos momentos de la actriz cuando las miradas se posaron en la también intérprete, Aura Helena Prada, una de las mejores amigas de Sandra Reyes.

Prada habló con la revista Vea sobre lo ocurrido con la artistas en sus últimos instantes de vida, sobre todo el pasado sábado, horas antes de su deceso.

De acuerdo con lo conversado, Prada quien se integró al elenco de Pedro, el escamoso con el papel de Mónica Ferreira, relató sobre su relación con la fallecida actriz, aquella que formaron al conectar en el mismo proyecto donde eran rivales y enemigas por los personajes que interpretaban.

“Mi relación con Sandra siempre fue como muy íntima, muy de hermanas, esa es la verdad. Sí, efectivamente, yo conocí a Sandra desde antes, pero nos volvimos muy, muy amigas en Pedro. A pesar de que éramos antagonistas, nos entendíamos muy bien”, dijo.

Aura Helena se enteró del cáncer de su amiga en septiembre del 2023, cuando esta le mostró la masa que tenía en su cuerpo. La amiga de la actriz de Rigo comentó que fue en “octubre” cuando “empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico”, logrando identificar el problema que la aquejaba.

Prada reveló que su amiga ya se encontraba enferma cuando grabó Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca, detallando que la actriz ocultaba ante las cámaras y los fanáticos su tema de salud.

En cuanto a sus últimos momentos de vida, Aura Helena aseguró que todo se dio bajo mucha “tranquilidad y paz”. “Aunque le costó entender los procesos, la famosa terminó respetando y llevando con calma este camino por el cual se inclinaba su amiga”, escribió Semana.

“Sandra se fue muy en paz. Sandra hizo todo un proceso de aceptación de su enfermedad y se fue tranquila, se fue en paz, se fue queriendo ir, o sea, estaba lista para irse, había hecho todo lo que ella consideraba que tenía que hacer”, comentó, y agregó: “¿Quién soy yo para decir que hubieras tenido que hacer una cosa o la otra?”.

La última vez que se vieron fue el pasado sábado, por lo que la artista afirmó que tuvieron un instante muy especial, que llevará siempre marcado en su memoria.

“Cuando yo me despedí de Sandra, el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila”, concluyó.