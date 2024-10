’La única que sufre no es Elizabeth’, William Levy rompe el silencio sobre su expareja

El actor cubano, William Levy, rompió el silencio sobre su separación de la actriz estadounidense, Elizabeth Gutiérrez. En una conversación con el español Jordi Martin de “El gordo y la flaca”, Levy habló de su expareja.

“Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado”, dijo. “Ha sido un momento difícil no solamente para mí, sino para mis hijos”, admitió. “Una separación es de dos no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre”.

El actor aseguró que él también tuvo carencias en su relación de más de 20 años con la actriz. “El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida”, dijo. “Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años”.

Aun así, el actor aseguró que nunca está solo. “Cuando estoy solo estoy con Dios siempre y tengo a mis hijos, no me siento nunca solo, pero me he sentido decepcionado y engañado”. Afirmó que su previo silencio fue por sus hijos. “Yo he callado no porque no tengo nada que decir, he callado por proteger a mis hijos”.

Lamentó también haber sido atacado como padre. “Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Yo soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre”, afirmó.

Continuó hablando del día en que su expareja llamó a la policía y dijo que él estaba dentro de la casa familiar con otra mujer. “Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas”, dijo. “Es triste, primero que nada si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados, no vivía conmigo hacía cuatro meses Elizabeth”.

Aseguró que nunca expondría a sus hijos a ver esas imágenes. “¿Tú te imaginas que mi hija suba y me vea con otra mujer en el acto? Esa es una imagen que a mi hija no se le iría de la cabeza, nunca la pondría en esa situación”.

El actor y padre de dos agradeció los nuevos proyectos que ha tenido este año, incluyendo películas en Italia y España. “Estoy haciendo ahora los mejores proyectos que he hecho en mi carrera”, dijo. “Se ha dicho por ahí que si mi carrera la perdí. No he perdido nada, todo está subiendo como la espuma, gracias a Dios”.

De momento Gutiérrez no ha reaccionado a las declaraciones de su expareja.