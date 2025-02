Miley Cyrus lleva a su madre Tish a los Grammy 2025 en medio del drama familiar con su padre Billy Ray

Miley Cyrus y su madre fueron las “más buscadas” en los Grammy 2025.

Tish Cyrus acompañó a su hija a la entrega de premios del domingo en medio del drama de su familia con el patriarca Billy Ray Cyrus.

Tish, de 57 años, fue vista caminando detrás de Miley, de 32 años, cuando llegaron al Crypto.com Arena en Los Ángeles antes de que la cantante de “Flowers” posara sola para los fotógrafos en la alfombra roja.

Miley, quien ganó el premio a la mejor interpretación de dúo/grupo country por su dueto con Beyoncé, “II Most Wanted”, durante el pre-show, lució un vestido de cuero negro sin mangas para el evento, mostrando sus tatuajes.

La cantante de “Party in the USA” optó por un peinado atrevido, con flequillo cortado y un corte recto en capas.

Tish, por su parte, lució un clásico vestido negro de cuello alto y tenía su largo cabello rubio rizado.

La aparición del dúo madre-hija se produce después de que el hermano de Miley, Trace Cyrus, dijera en una carta abierta el mes pasado que estaba “realmente preocupado” por Billy Ray, de 63 años, tras la caótica actuación del cantante de “Achy Breaky Heart” en el Liberty Ball posterior a la investidura del presidente Trump.

Posteriormente, fuentes le dijeron a Page Six en exclusiva que la relación de Miley con su padre ha sido tensa “durante mucho tiempo” y que ella “no tiene ningún interés” en arreglarla.

Cabe destacar que la estrella de “Last Song” se olvidó de mencionar a Billy Ray en su discurso de aceptación en los Grammy de 2024.

Posteriormente, Miley dijo en “My Next Guest Needs No Introduction” de David Letterman que “heredó el narcisismo” de su padre y llamó a su madre su “heroína”.

Trace, por su parte, dejó al descubierto sus propios problemas con Billy Ray en su carta abierta del 22 de enero cuando le suplicó a la cantante de country que buscara ayuda.

“Desde mis primeros recuerdos, todo lo que puedo recordar es estar obsesionado contigo y pensar que eras la persona más genial del mundo. Quería ser como tú. El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida”, escribió el guitarrista de Metro Station, de 35 años, en su publicación de Instagram, que la mayoría de sus hermanos “aprobaron”, según nuestras fuentes.

“Lamentablemente, el hombre con el que quería ser desesperadamente apenas lo reconozco ahora. Parece que este mundo te ha derrotado y se ha vuelto obvio para todos menos para ti”, continuó.

Sin embargo, no todo el clan Cyrus parece estar de acuerdo con las afirmaciones de Trace.

Su hermano menor, Braison Cyrus, insistió en que su padre está “feliz”, “saludable” y “listo” para lanzar un álbum que produjeron juntos.