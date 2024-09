Rachel Zoe y Rodger Berman anuncian la «decisión mutua» de separarse tras 26 años de matrimonio

Rachel Zoe y su marido Rodger Berman van por caminos separados después de más de dos décadas de matrimonio.

La estilista de celebridades, de 53 años, y el banquero, de 55, anunciaron la decisión mutua de poner fin a su matrimonio después de 26 años en un comunicado conjunto a través del Instagram de Zoe el lunes 9 de septiembre.

“Después de 33 años juntos y 26 años casados, Rodger y yo hemos llegado a la decisión mutua de poner fin a nuestro matrimonio”, comenzó el anuncio. “Estamos increíblemente orgullosos de la amorosa familia que hemos creado y de nuestros innumerables recuerdos juntos”.

“Nuestra prioridad número uno ha sido y siempre serán nuestros hijos. Estamos comprometidos a ser padres de nuestros hijos y a seguir trabajando juntos en los muchos negocios que compartimos”, escribieron. La pareja tiene dos hijos, Skyler Morrison, de 13 años, y Kaius Jagger, de 10.

“Pedimos privacidad durante este tiempo mientras navegamos por este nuevo capítulo. Con amor y gratitud, Rachel y Rodger”, concluyeron el comunicado.

La relación de la pareja fue documentada previamente en la serie de Bravo The Rachel Zoe Project, que se emitió de 2008 a 2013. En 2015, protagonizaron Fashionably Late with Rachel Zoe (2015) de Lifetime y Berman figura como copresentadora del podcast Climbing in Heels with Rachel Zoe de iHeartRadio.

La pareja se convirtió inició su relación en 1991 y se casaron el 15 de febrero de 1998. Zoe celebró su 26.º aniversario de bodas con un dulce homenaje en Instagram en febrero.

En agosto de 2022, marcó el 31.º aniversario de su relación con Berman con una foto de celebración en Instagram.

Antes de su anuncio, Berman estuvo notablemente ausente de la actividad de Zoe en las redes sociales, lo que llevó a algunos seguidores a preguntarle a Zoe sobre el paradero de Berman.

La última vez que el banquero apareció en el perfil de Zoe fue el Día del Padre de este año. Ella escribió un mensaje reflexivo para su ahora expareja, llamándolo: “Uno de los mejores que lo ha hecho. Nuestros hijos son los más afortunados y estamos muy agradecidos por ti”, escribió.

Zoe le dijo previamente a la revista estadounidense PEOPLE en abril de 2021 que ella y Berman mantienen sus vidas “separadas” una de la otra para no ser siempre codependientes.

“La idea es que eres dependiente, pero eres independiente; está la vida que compartes y está la vida que es tuya”, explicó. “Eso realmente le quita presión al otro, porque si dependes únicamente del otro para tu felicidad y tu propósito, eso realmente no puede funcionar”.

Berman estuvo de acuerdo y agregó: “Siempre encuentro que las mejores relaciones son aquellas en las que realmente apoyas a la otra persona y realmente intentas ayudarla a lograr sus objetivos. En última instancia, tu felicidad es que la otra persona sea feliz, ¿verdad?”.