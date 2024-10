Sean “Diddy” Combs vende la casa de Los Ángeles de su difunta novia por 6,5 millones de dólares

La casa tradicional cerrada es “una de las casas más grandes y grandiosas de Toluca Lake... en una de las calles más prestigiosas del Valle de San Fernando”, según el listado con el agente de listado Carl Gambino de Compass. Se negó a hacer comentarios.

Cuenta con un vestíbulo de entrada de dos pisos con un nivel de galería, una gran sala con chimenea y muebles empotrados que se abre a la piscina y al área de spa, y una gran cocina comedor, según el listado.

Las seis habitaciones fueron pintadas en una variedad de colores, incluidos negro, aguamarina y rosa brillante, según muestran las fotos del listado. También hay una sala multimedia, una chimenea al aire libre, una cancha de deportes y un garaje para tres autos.

Combs es un músico ganador de tres premios Grammy, conocido por canciones como “I’ll Be Missing You” y “It’s All About the Benjamins”. También fundó Bad Boy Records en 1993, que produjo trabajos de artistas como Faith Evans y The Notorious B.I.G.

Compró la casa en 2009 por 5,25 millones de dólares a través de una sociedad de responsabilidad limitada vinculada a uno de sus asesores de toda la vida. Los representantes del rapero no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Porter vivió en la casa con sus tres hijos hasta que murió en 2018, según TMZ, que dio la noticia de su muerte.

Ted Fleming de Rodeo Realty trajo al comprador, a quien el medio Mansion Global no pudo identificar, ya que los registros de la propiedad aún no se han hecho públicos. Fleming no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.