Spotify Wrapped 2024: conoce a los artistas y canciones más escuchadas del año

Artistas más escuchados

Las canciones más escuchadas del año

”Espresso” de Sabrina Carpenter se llevó la primera posición en cuanto a las canciones más escuchadas del 2024. El éxito del verano logró más de 1,6 billones de reproducciones desde su lanzamiento.

Seguido de Carpenter, Benson Boone ocupó el segundo lugar con su tema, “Beautiful Things” seguido de “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish.

A continuación, te presentamos la lista de las canciones más escuchadas en el 2024:

“Espresso” de Sabrina Carpenter

“Beautiful Things” de Benson Boone

“BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish

“Gata Only” de FloyyMenor, Cris Mj

“Lose Control” de Teddy Swims

“End of Beginning” de Djo

“Too Sweet” de Hozier

“One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)” de The Weeknd

“Cruel Summer” de Taylor Swift

“Die With A Smile” de Bruno Mars, Lady Gaga