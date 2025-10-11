La línea invisible, el recorrido de una vida

Alicia Viteri nació en Pastos, Colombia, pero cuando alcanzaba su segunda década de vida ya estaba en Panamá. Llegó, dice, con una maleta con pinceles y la ropa que tenía puesta. Llegó con su compañero de vida, Stephan Proaño, quien al igual que ella adoptó Panamá como su tierra. 'El sueño de ver el trópico, el sueño de estar cerca del mar porque soy de la cordillera de los Andes, me pareció lindísimo tener contacto con el mar y me enamoré ciegamente de Panamá. Y además vine con el amor de mi vida. Eso fue doble enamoramiento', reconoce. De esto hace ya unos cincuenta años, un recorrido cargado de satisfacciones, pero también de retos. De alegrías y algunas tristezas y de mucho arte. Arte que es posible revisitar en la galería del Banco Nacional, hasta el 14 de noviembre en una exposición denominada ‘La línea invisible’, haciendo alusión a esa travesía de vida que transcurre a través de hechos, situaciones e incluso eventualidades, encadenada por un trazo que a simple vista no se distingue. Esta exposición es un homenaje que la artista hace a Proaño, su compañero de más de 50 años 'porque ha sido un compañero impresionantemente maravilloso, un apoyo único, él se fue, él se llevó la otra mitad de mí. Yo me quedé con la mitad de él, así es que, por eso estoy haciendo esta exposición para hacerle un homenaje y en agradecimiento a toda su convivencia conmigo, que fue maravillosa y única y especial'.