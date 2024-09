La Cumbre del Futuro en la ONU comienza con polémica tras un intento de boicot de Rusia

El primer día de sesiones oficiales en la Cumbre del Futuro en la ONU comenzó con una gran polémica tras la intervención inicial de la delegación rusa en la que rechazaba rotundamente el documento negociado durante meses, el Pacto del Futuro, y pedía enmendarlo porque “solo beneficia a Occidente”.

Hasta hoy se conocían los esfuerzos de Rusia por moderar el contenido del Pacto del Futuro, que pretende sentar las bases para reformar el Consejo de Seguridad, las instituciones financieras de la ONU o un mayor compromiso climático, pero se esperaba que fuera aprobado en la Asamblea General por consenso de los 193 estados.

“No hubo una reunión en las que se sentaran todas las delegaciones para estudiar el documento párrafo a párrafo. Solo se presentaron enmiendas para beneficiar a países occidentales. Esto no se puede llamar multilateralismo. Es un gran fracaso para el principio de la ONU de la igualdad soberana de los estados”, afirmaron desde la representación de Rusia.

Y esbozaron incluso que el pacto atenta contra el principio de no injerencia.

“No tiene en cuenta que es occidente quien no cumple sus obligaciones en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esta falta de compromiso se achaca siempre al sur global”, añadieron.

Una posición que fue reforzada por la delegación de Venezuela, que aludió a una “actitud arrogante” de los países occidentales que no contempla “el sagrado principio de no injerencia en asuntos de otros estados” y se congratuló de que el documento tuviera carácter no vinculante.

El intento de boicot por parte de Rusia -que crea un precedente muy negativo en torno a las profundas divisiones internacionales antes de la semana de Alto Nivel de la ONU- a través de una enmienda del texto fue rechazado con otra moción, presentada por el grupo de África y lidera por el Congo, para que esta no saliera adelante.

La moción a favor de no incluir la enmienda de Rusia contó con el apoyo de 143 países, 15 abstenciones y 7 votos en contra (la propia Rusia, Sudán, Corea del Norte, Nicaragua, Irán, Siria y Bielorrusia).

La adopción del Pacto del Futuro, del que Rusia afirmó también esta mañana que se desvinculará, debe realizarse por consenso y está acompañada de forma complementaria por un Pacto Digital para acordar nuevas formas de regular desafíos como la inteligencia artificial (IA) y una Declaración para las Generaciones Futuras.

La sesión de la Cumbre del Futuro en la Asamblea General continuó con las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, quien dijo que la cita tiene el cometido “rescatar al multilateralismo del abismo”.

“Pedí que se consideraran reformas profundas para que las instituciones mundiales fueran más legítimas, justas y eficaces (...) En materia de paz y seguridad, también sería un gran avance para que el Consejo de Seguridad refleje mejor el mundo de hoy, abordando la subrepresentación histórica de África, Asia y el Pacífico, y América Latina”, detalló Guterres.